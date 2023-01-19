中山大學研究證實 溫升迫使熱帶蝦向極區移動

中山大學海洋科學系特聘教授陳孟仙團隊，研究台灣西南沿岸俗稱「劍蝦」的長角仿對蝦，意外發現20年前曾現蹤於高雄茄萣的劍蝦，受氣候變遷影響，棲地北遷約55.5公里至彰化王功，首度證實溫升迫使蝦類遷徙，登上國際期刊《Estuarine, Coastal and Shelf Science》。

這是國際上首度以科學研究證實近20年熱帶蝦向極區移動的現象，紀錄全球溫升對台灣西南沿海海域底棲蝦的影響，凸顯即使海水溫升1度也會引起物種遷徙效應，是海洋生態研究上重要課題。

農曆春節至清明期間是野生劍蝦的產季，劍蝦屬於野生海蝦，無法人工養殖，肉質Q彈，有特別的甜味，經濟價值高，除了長角仿對蝦外，還包括角突仿對蝦及中華仿對蝦。每年11月至隔年5月，劍蝦洄游至台灣海峽，近年產量銳減。

「以前茄萣很多野生劍蝦！」陳孟仙回憶，20年前劍蝦是茄萣到左營的漁民重要漁獲之一，近年卻逐漸消失在眾人記憶中。根據研究團隊2019年調查發現，長角仿對蝦在茄定沿海僅零星出現，原因是受氣候變遷影響，北移北緯0.5度，約55.5公里，從茄萣海域北遷到台西王功外海。

陳孟仙指出，這項發現是一個很確實的科學證據。2019年5月和11月，團隊成員搭乘海研三號南從屏東枋寮、北至中部王功梧棲沿海水域的7個地點進行底拖採樣，並記錄海洋環境資料，取得春秋兩季南北測站數據，蒐集溫度、鹽度、底泥粒徑及有機質等海洋相關參數，一窺底棲蝦群的時空變化，也證實了氣候變遷和大尺度季節性水團的變化，影響亞熱帶沿海域底棲蝦類季節性的地理分布，促使熱帶蝦北移。

陳孟仙表示，在2019年記錄的27種蝦種中，發現台灣西部近岸海域可區分為南北兩大蝦群，分別具有明顯的優勢蝦種。七股北緯23°09度以北，是冬季寒冷的中國海岸流南行界限，主要由亞熱帶蝦類組成，以長角仿對蝦和中華仿對蝦為主。茄萣北緯22°52度以南，受溫暖的黑潮支流和南海表層流的影響，該海域除1月外，海水均溫多高於攝氏25度，主要以赤蝦屬的熱帶蝦類、俗稱厚殼蝦的婆羅門赤對蝦組成，婆羅門赤對蝦無法在低於25度的水溫中生存。

對照過去文獻，2002年至2003年間，茄萣以南仍有劍蝦的蹤跡，但2019年已銷聲匿跡，僅剩婆羅門赤對蝦，而劍蝦則要到七股以北才能捕撈得到，尤以王功為多，證據顯示劍蝦整體棲地北移了0.5緯度。