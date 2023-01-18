影／學校公然翻查學生行李 范雲：教育部應徹查、究責

立委范雲、淡江大學公共行政學系助理教授凃予尹、人本教育基金會全國校安中心主任張萍，上午在立法院舉行「目無法紀！國立高職公然翻查學生行李一教育部應徹查並追究責任」記者會，指某國立高職於去年底舉辦畢業旅行出發當天，學務主任在司令台上要求所有集合的學生們，把行李打開讓教官檢查，經學生反應拒絕，學校仍執意完成檢查。

立委與教育團體要求教育部針對校方違規行為究責，並且落實各校對學生的基本人權保障的宣導，保障學生權益。