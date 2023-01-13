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中興大學獲捐大體老師 盼造福學子遺愛人間

中央社／ 台中13日電

中興大學醫學院111學年度共有4名大體老師，包括88歲雲林黃昭農及67歲彰化黃貞元，黃昭農為興大醫學院首名大體老師，生前遺願希望日後可造福更多學子、病患。

中興大學發布新聞稿指出，中興大學與彰化基督教醫院今天聯合舉辦首場大體捐贈感恩典禮，興大校長薛富盛、彰化基督教醫院院長陳穆寬共同主持。

88歲黃昭農來自雲林西螺，67歲的黃貞元自來彰化。家屬分享親人捨己捐大體的過程，興大後醫系學生也當面表達對大體老師及家屬無私奉獻的感謝。

黃昭農是興大醫學院首名大體老師，生前含飴弄孫，子孫滿堂，事事親力親為。生前便對子女表示要為社會做些貢獻，往生後要將大體捐出。

家屬代表表示，捐贈大體是爺爺的心願，也是家人的驕傲。他說，爺爺生前就好善樂施，因受醫療團隊悉心照料，覺得身後也應為人榜樣遺愛人間，做子女的也很認同爺爺的想法。

薛富盛指出，大體老師與家屬將生命化作永恆，他們無私奉獻的情操，不但讓醫學院學生學到知識，更體會生命的意義。

陳穆寬表示，台灣因為民情關係，大體老師相當缺乏，此次大體老師的大愛遺留人間，相信會讓興大後醫系的學生獲得學習與啟發，未來不論從事哪一科，一定會對守護台灣醫療做出貢獻。

醫學院 中興大學

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