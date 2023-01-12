2023企業最愛大學排行出爐 亞洲大學首進榜私大前10

「2023企業最愛大學」排行出爐，亞洲大學首登私立大學前10名。亞大創辦人蔡長海說，該校創校21年，是國內最年輕的大學，由於畢業校友逐年增多與努力，在社會和企業的表現獲得喜愛與肯定，更激勵了亞大辦學信心與前進。

調查單位之一1111人力銀行發言人黃若薇說，亞大近年戮力辦學，連續幾年在世界大學的排名大幅躍進，發放很多獎學金，吸引優質學生，與很多企業實習、就業對接，更與全球趨勢接軌，包括與亞馬遜網路服務公司（AWS）設「雲創學院」等，被視為在少子化困境中，逆勢成長的大學。

亞大校長蔡進發說，除了雲創學院培育「智慧醫療大健康產業人才」外，全校1460門課融入聯合國永續發展17項SDGs目標，培育「綠金人才」並有17位教授獲評為全球前2%頂尖科學家，在電機、AI、元宇宙等數位科技領域，有優質研究與教學。

蔡進發說，亞大有醫院、獸醫院，聽語中心，正興建住宿型長照機構及亞大現代美術館、衍生企業等6個事業單位；再加上和中國醫藥大學組成的「中亞聯大」的20個醫療、生醫、生技、衍生企業等相關事業，龐大的企業體就是亞大學生的重要職場之一。

他說，就讀亞大，能透過職涯、學習、生活「三導師」輔導，培育跨領域「π型人才」，往就學、實習、證照、就業一條龍無縫接軌，畢業即就業。