成大中文退休教授于維杰93耆壽去世 捐200萬造福學子

成大中文系退休教授于維杰去年12月31日，在跨年夜睡夢中離世，享耆壽93歲，生前心心念念中國文學傳承，發願捐款成大中文系，設立基金，用於系上學術與教學，家屬特別在告別式之前完成遺願，將200萬元捐給學校專款專用。

于維杰教授告別式1月15日於台南殯葬管理所懷悌廳舉行，治喪委員會由台南市長黃偉哲擔任主任委員，成大校長蘇慧貞、副校長陳玉女擔任副主任委員，成大中文系系主任黃聖松教授擔任治喪委員會總幹事。

于維杰教授民國20年2月24日生，山東省臨淄縣人，世代為地方望族，在台灣師範大學國文學系期間，即師事蘇雪林教授。後師徒均任教成功大學中文系。

于教授於民國84年屆齡退休，而在成大以外，曾應聘天主教台灣總主教羅光所創設之「碧岳神哲學院」兼課11年；崑山科技大學、台南應用科技大學兩校於創校之初，校長均敦請于教授襄助多年。成大退休後，繼續在通識教育中心兼任教授，講授「明清小說賞析」20餘年，學生選課極為踴躍。

于教授年輕時熱愛文學創作，時有小說、散文以筆名發表於各大報。學術上，教授精研「周易」，「音韻學」，及「明清小說」等學門，著述宏富，如《說文漢語疏證》、《宋元等韻圖》、《廣韻譌奪辨正》等書，均廣受學界重視。