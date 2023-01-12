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大學難掃抄襲爭議 教團：應公開全文

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

拯救大學倫理刻不容緩！近日學術學位論文抄襲醜聞連環爆，重創大學聲譽。守護台灣教育平台理事長吳瑞北12日於記者會提出「論文全文公開」、「建立獨立的學術倫理審查機制」與「定期彙整違反學論事件」等三大訴求。對此，前北商大校長張瑞雄受訪時也認同，除特殊狀況，否則學位論文應一律公開，但現行審查制度已有校外機制了，無須再疊床架屋。

新學生承擔後果

「資訊公開、程序正義」就是維持捍衛學術倫理的方法吳瑞北表示，大學自主仍是目前的趨勢，但大學不該把持於校長一人之手，也不容許派系利益的介入，有待大學教授自主清明，保持公開透明的程序才能保障教育的純潔。

守護台灣教育平台秘書長戴伯芬指出，為了解台灣學生對目前學術倫理的問題發起問卷調查：69%的受訪者認為，當學倫問題爆發時，當事指導教授應在一定期間內停招，且如果學生出現重大學術瑕疵，教授也應該受到懲處。42.5%受訪者認為學術倫理調查應該由獨立調查單位進行，而非單純由校方進行。

政大研究生學會前會長張維倫說，面對學術論文抄襲爭議，教育部祭出不少對策，但卻是讓新進學生承擔後果，強制學生要修習學術倫理課程，但卻不分科系比照辦理相同的內容，未能因科系區別而制宜，淪為形式性的作業。

學位論文全公開

目前守護台灣教育平台、全國私校工會與台灣私立學校教育產業工會等教育團體共同聯署提出三大訴求，號召學術人能夠共同站出來捍衛學術倫理的決心，訴求包括：

一、「學位論文資訊公開」，個資法不能成為作奸犯科的溫床，要求學位論文以「電子全文」公開為原則，也能促進學術交流。但如果有涉及商業機密或國家的特殊狀況，延後公開須訂定合理期限，建議至多為5年。

二、「外部審查機制」，學校應建立外部的獨立學論審議機制，並至少能有兩階段的審查程序，不該由大學單獨決定結果，以杜絕大學因為害怕家醜外揚而包庇學倫案，且審查標準應以「創新性」為重，而非以相似性為標準。

三、「定期彙整違反學倫事件」，各大學應將違反學倫事件通報教育部，教育部則需應進行彙整，並定期公告各校違規事件與樣態。

前校長：已有委外制度

對此，張瑞雄認同「公開全文」有助抑制抄襲亂象，但除了涉及商業機密或國家的特殊狀況之外，包括有專利申請等特殊狀況也要予以考慮，否則學位論文應該一律公開，供公眾進行檢視。

針對教育團體呼籲，大學應辦理委外審查，採取兩階段的審查，張瑞雄則指出，本來學倫審查委員會就已經有校外委員了，而且通常委員身份都是保密，委外查辦的效能不大。他進一步指出，本來對校內結果不服本來就可以申訴到教育部，也就算是校外審查了。

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論文抄襲 教育部

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