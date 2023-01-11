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交大重要掌舵者郭南宏辭世 陽明交大辦追思會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
交通大學合校前重要掌舵者，同時也是交大首任校長郭南宏博士本月1日晚間辭世，國立陽明交通大學今於光復校區舉辦追思紀念會。圖／陽明交大提供
交通大學合校前重要掌舵者，同時也是交大首任校長郭南宏博士本月1日晚間辭世，國立陽明交通大學今於光復校區舉辦追思紀念會。圖／陽明交大提供

交通大學合校前重要掌舵者，同時也是交大首任校長郭南宏博士，傳出因感染新冠肺炎併發急性心肌炎，於本月1日晚間辭世，享壽87歲。國立陽明交通大學今於光復校區舉辦追思紀念會，總統府同時頒授褒揚令，由校長林奇宏代表宣讀，表彰郭南宏對教育、科學及交通運輸的貢獻。

陽明交大指出，郭南宏是合校前交通大學第一任校長，奠定學校以電子資通訊為發展核心，並積極開拓相關科技與管理領域的發展方向。後於蔣經國總統時期入閣擔任交通部長，在當年國營事業壟斷國內交通的時代下，郭南宏引進自由主義精神主張開放政策，帶動包含國際航線、高速公路、計程車與遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為津津樂道的「開放部長」，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。

郭南宏有20年都在交通大學度過，一路見證母校成長，是學校重要的掌舵者。並積極發掘校內人才如毛治國、張家祝等進入政府機關服務。今天毛、張與交大前校長鄧啟福、曾擔任國立師範大學校長的郭義雄都上台追憶及懷念與郭校長的過往。

追思會主任委員，也是陽明交大校長林奇宏表示，去年底到今年初陽明交大先後痛失陽明大學第一任校長韓韶華，及交通大學第一任校長郭南宏，全校師生都備感哀戚。兩人都是奠定今日陽明交大的先驅，特別是郭南宏更在交通部長與國科會主委任期內，推動台南科學園區以及交通民營化的諸多重要政策，相信郭永遠留在每一位陽明交大人的心中。

今日的追思會同時也播放郭校長的生活紀錄，共同追憶這位有溫度、令人景仰的校長、部長。今日不克前來之至親好友，也邀請各位於1月16日前每日上午9點到下午4點半，到位於光復校區圖書館B1殷之浩紀念空間的追思小禮堂，留言給郭校長。

國立陽明交通大學今於光復校區舉辦交大首任校長郭南宏博士追思紀念會，與會人士向郭博士肖像照鞠躬以示哀悼。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學今於光復校區舉辦交大首任校長郭南宏博士追思紀念會，與會人士向郭博士肖像照鞠躬以示哀悼。圖／陽明交大提供

陽明交大 交通部長 新冠肺炎

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