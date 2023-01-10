企業最愛私立大學畢業生，這大學今年大幅進步七名

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」顯示，在企業最愛的公立大學畢業生中，依舊由台灣大學掄元，而去年被擠到第四名的成功大學上升兩個名次重回亞軍，陽明交通大學與清華大學則微幅下滑一個名次分居3、4名，前幾名的學校幾乎都是擁有大量理工人才的頂尖大學，與當前產業重心不謀而合。

陽明交通大學副校長陳永富表示，陽明交通大學自合併以來希望由融合到超越，不但在新竹校區發展工程醫學中心，同時在台北陽明校區加強STEM教育。由於陽明交通大學一直是半導體人才的培育重鎮，未來要成立半導體工程學系培育製程人才。因應少子化也會設計二年制的學程讓更多跨域人才可以投入科技產業。

進步幅度最明顯的成功大學以及中正大學，不約而同走向人才跨界的趨勢，近年來兩校都致力於發展跨域學程，首度進榜就佔據第9名的中正大學，自2014年起跨領域學程與在地產業聯結，打造全國首創「高研職」的訓練品牌，提供雲嘉南地區從業人員在職訓練最佳平台，更在2022年獲得國家人才發展獎的肯定，大幅提升產業界對學校的好感度。

觀察「私立大學排行」，創校邁向第98年的輔仁大學，今年重回冠軍寶座，擁有12個學院及進修部，並且在2017年成為附設醫學院的綜合性大學，在校學生超過2萬5千人，在台灣的畢業生人數也超過23萬，規模完整、資源豐沛。

淡江大學排名第二，副校長許輝煌表示，永續發展已經是全球趨勢，淡江大學在聯合國SDGs的永續發展目標下，從大一開始培養永續發展素養，更結合企業在數位轉型的AI人才需求，與微軟戰略合作，培育未來人才。

進步最顯著的，莫過於大幅進步7個名次的東海大學這次排名第三，以及首度入榜的亞洲大學排名第十。

長期推動博雅教育的東海大學以強化自主學習、提供學習鷹架、良師益友相伴、透過體驗教育與動手做的多元學習方式，輔以數位學習、務實當下、邁向未來等觀念，培育眾多具備豐厚人文素養的學生，獲得企業界認同。

首度進榜的亞洲大學，近年戮力辦學，不但發出高額獎學金延攬頂尖學生，更與全球趨勢接軌，包括與亞馬遜AWS設立雲端學院、在全校1460門課程融入聯合國永續發展的17項SDGs目標，同時增設跨領域淨零碳排學程，連續幾年在世界大學的排名大幅躍進，被視為在少子化的困境中逆勢成長的大學。