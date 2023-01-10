企業最愛公立大學畢業生出爐，台大、成大、台科大

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聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

教育部日前公布111學年各大專校院新生註冊率，竟有19所學校註冊率未達6成，因為近年少子化影響，不少學校面臨招生困難，註冊率若未達6成就被視為「淹水線」，招生也會日益困難，也因為少子化衝擊，許多大專院校力求轉型，積極發展特色教學接軌職場，一年一度大學學測將1月13日登場，究竟哪些學校畢業生最受企業青睞呢？

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」顯示，企業最愛畢業生由台灣大學持續蟬聯整體排行榜冠軍寶座；有南霸天之譽的成功大學今年排名大躍進，提升3名穩坐亞軍；排名第3的台灣科技大學相較去年前進1個名次。

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」，項目包括「整體表現排行榜」、「公私立大學排行榜」、「公私立技專排行榜」、「區域排行榜」及「18學群排行榜」，針對有選才、用才權力的企業負責人、主管及人資進行抽樣調查，藉以一窺就業市場輪廓。

結果顯示，在「整體排行榜」中佔據前10名的學校分別是台灣大學、成功大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、台北科技大學、政治大學、輔仁大學、中央大學、淡江大學。

台灣大學一直為理工領域的領頭羊，於2021年成立「重點科技研究學院」，「台大重點科技研究學院」設立「積體電路設計與自動化」、「元件材料與異質整合」、「奈米工程與科學」3個半導體相關領域碩士及博士學位學程，並於2022年全面啟動。近年台大積極深耕高教創新領域，致力打造未來大學，首創校級、院級學士學位，讓學生自由規畫的四年學習計畫，取得獨一無二的畢業證書，與時俱進的教學模式，也讓台灣大學持續蟬聯整體排行榜冠軍寶座。

素有南霸天之譽的成功大學今年整體排名大躍進，提升3名穩坐亞軍。因應世界產業快速變動，除原有的文學院、理學院、管理學院、工學院、社會科學院、規劃與設計學院、生物科學與科技學院等9大學院及附設醫學院，為符合世界趨勢及潮流，成立2個新興學院，分別為「智慧半導體及永續製造學院」及「敏求智慧運算學院」，另有虛擬第十學院CollegeX，提供社群行銷、區塊鏈等多元主題，透過跨領域學習培養未來領袖人才，深得業界賞識。

排名第3的台灣科技大學相較去年前進1個名次，近年台科大不僅新增半導體產業學分班，鑒於全球化創新人才短缺，已於2021年底成立在台國際校友會，增進外籍畢業生交流，並首創「外籍人才創新創業培訓計畫」，打造國際化創新創業外籍人才養成生態圈。

台灣科大副校長周子銓表示，過去強調國際移動力，現在已經與時俱進改為產業橋接力，把國外和台灣資源連結，很多台廠台商需要越南、菲律賓等外籍留學生，目前學校作法是把國外學生留在台灣工作，透過在台校友會協助積極找廠商媒合，變成良性循環互動。

台灣大學 半導體 成功大學

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