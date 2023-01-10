快訊

早晨財經速解讀／漲過頭？Fed放鷹暗示利率不調降 美股漲幅收斂

大陸高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要「這時間」之後

給你錢趕快拍！歐美影視業的「公共資金」補貼

大專品德課程「公路上的公民課」走花東 實踐公民參與

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
大專青年品德課程「公路上的公民課」，學員展開九天八夜、負重徒步超過120公里的公民服務課程。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，學員展開九天八夜、負重徒步超過120公里的公民服務課程。圖／社群「公路上的公民課」

大專青年品德課程「公路上的公民課」，來自全台各地的學員們，1月7日南北在台東關山火車站大會師，展開九天八夜、負重徒步超過120公里，將募集的社會資源帶到花東的偏鄉小校。三天多下來，學生雖然疲累、有的腳還磨起水泡，心中卻有滿滿收穫與感動。

由實踐大學國企系副教授方信淵創辦的大專青年品德課程「公路上的公民課」，已邁入第九年，今年又在寒冬中溫暖開課。課程每年寒假在網路上募集一些社會資源，他再上網號召全國大專校院青年組成步行團，以徒步的方式一一拜訪這些原鄉部落小學，每年學生們都要負重徒步超過100公里。

今年參與課程的學員來自全國20個大專校院，包含台大法律、台大社工、東吳社工、清大科管所、成大工管、國北教大社發、實踐動畫、成大體健休所、世新新聞、高師英文等30個系所。每年步行團只有30個名額，報名的大專青年都非常踴躍。

今年活動在1月7日開始，分別在台北和高雄集合後，搭車到台東關山火車站會師後，再開始徒步的行程。隊伍從台東關山步行到花蓮的萬榮部落，沿路拜訪月眉國小、富里國小、吳江國小、舞鶴國小、太巴塱國小與西林國小。

暖師方信淵表示，九天八夜行程內容多元，有許多原鄉服務經驗伙伴的線上和現場分享會，也有經過精心設計的教案活動，白天在公路上徒步前進，夜間公民課則針對社會議題進行討論。希望這些大專青年們在這趟社會公民進化旅程中受到啟發，在未來進入社會之後，能夠更願意對於周遭的人事物付出一些關心。

活動並邀請一些成功的企業家和公眾人士，陪這些年輕人走一段，並在夜間公民課跟大專青年學子分享人生的成功經驗，晚上一起打地鋪住在學校教室。學員覺得是難得的體驗和寶貴的經驗。

方信淵說，活動未來還有幾天，如果大家也在花東縱谷的公路上看見這一群願意走出舒適圈，無私助人的大專青年，環境容許的話可放慢車速，給他們一些鼓勵的掌聲，讓他們知道，這個社會需要這樣的正向力量，他們也正走在正確的道路上，這個社會才會愈來愈好，開啟更多善的循環！

大專青年品德課程「公路上的公民課」，走入花東偏鄉與孩子共學。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，走入花東偏鄉與孩子共學。圖／社群「公路上的公民課」
來自全台各地的學員們，參與大專青年品德課程「公路上的公民課」。圖／社群「公路上的公民課」
來自全台各地的學員們，參與大專青年品德課程「公路上的公民課」。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，將募集的物資送到偏鄉學校，並邀社會人士分享經驗。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，將募集的物資送到偏鄉學校，並邀社會人士分享經驗。圖／社群「公路上的公民課」
來自全台各地的學員們，參與大專青年品德課程「公路上的公民課」。圖／社群「公路上的公民課」
來自全台各地的學員們，參與大專青年品德課程「公路上的公民課」。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，走入花東偏鄉與孩子共學。圖／社群「公路上的公民課」
大專青年品德課程「公路上的公民課」，走入花東偏鄉與孩子共學。圖／社群「公路上的公民課」

青年 台東 台大

延伸閱讀

大專聯賽／邱志鵬8局無失分 台體帶文化同晉4強

中職／林琨笙接助理守備教練兼球探 看大專聯賽先熟悉

中職／郭勇志點頭接富邦悍將投手教練 林華韋開口是關鍵

勞動部推大專青年預聘計畫 畢業前1年先進企業卡位

相關新聞

大專品德課程「公路上的公民課」走花東 實踐公民參與

大專青年品德課程「公路上的公民課」，來自全台各地的學員們，1月7日南北在台東關山火車站大會師，展開九天八夜、負重徒步超過...

少子化衝擊招生 陽明交大超前部署 用這招「綁住」高中生

教育部公布111學年度各大專校院新生註冊，全台19校註冊率未達六成，創歷年新高，國發會也指台灣2027年18歲（大學入學年齡）人口將首次低於20萬人，各大專院校都很憂心。陽明交大兩年前就已開始推動措施，擴大高中生對畢業後到陽明交大就讀興趣，減緩大學招生率下降的問題。

荒腔走板的學術外審：醫學院審社科院教師升等案竟無糾正機制

台灣學術圈小，任何一個專門學術領域的學術工作者不過數十人，導致升等、計畫審查時，常會面臨學者之間瑜亮情結，刻意抵制，或護航自己人的現象。校內教評會升等審查時，找來的外審者與申請人的專長相當遙遠，例如醫學院審社科院教師的升等案。這種荒謬方式毫無糾正機制。一名台大教授說，台大某學院漠視升等審查過程的合法性，找了一些從來沒有發表過升等申請者同領域的學者，審查申請者的SSCI期刊論文，是荒腔走板的學術外審。

受人點滴湧泉以報！中華大學外籍生協助發送物資獻愛心

中華大學外籍生昨天獲社團法人新竹市救急會邀請到北新公園協助發送愛心物資，包括日本、法國、印度和貝里斯的外籍生都熱情響應，...

他驚超多台大生「重考學測」 在校生揭有利內幕：外校生很難

112年學測即將登場，考生們進入倒數階段，難掉以輕心。不過，就有一名正讀台大的網友在Dcard上分享所聞，直言身邊有太多人報考學測...

支持者不死心喊話選總統 管中閔：我沒這款咖稱、很清楚不需要解釋

台大前校長管中閔上午發文透露卸任後心情輕鬆，仍有多名支持者留言，希望他考慮選總統。他今天下午再度發文，他表示，昨天交接典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。