大專品德課程「公路上的公民課」走花東 實踐公民參與

大專青年品德課程「公路上的公民課」，來自全台各地的學員們，1月7日南北在台東關山火車站大會師，展開九天八夜、負重徒步超過120公里，將募集的社會資源帶到花東的偏鄉小校。三天多下來，學生雖然疲累、有的腳還磨起水泡，心中卻有滿滿收穫與感動。

由實踐大學國企系副教授方信淵創辦的大專青年品德課程「公路上的公民課」，已邁入第九年，今年又在寒冬中溫暖開課。課程每年寒假在網路上募集一些社會資源，他再上網號召全國大專校院青年組成步行團，以徒步的方式一一拜訪這些原鄉部落小學，每年學生們都要負重徒步超過100公里。

今年參與課程的學員來自全國20個大專校院，包含台大法律、台大社工、東吳社工、清大科管所、成大工管、國北教大社發、實踐動畫、成大體健休所、世新新聞、高師英文等30個系所。每年步行團只有30個名額，報名的大專青年都非常踴躍。

今年活動在1月7日開始，分別在台北和高雄集合後，搭車到台東關山火車站會師後，再開始徒步的行程。隊伍從台東關山步行到花蓮的萬榮部落，沿路拜訪月眉國小、富里國小、吳江國小、舞鶴國小、太巴塱國小與西林國小。

暖師方信淵表示，九天八夜行程內容多元，有許多原鄉服務經驗伙伴的線上和現場分享會，也有經過精心設計的教案活動，白天在公路上徒步前進，夜間公民課則針對社會議題進行討論。希望這些大專青年們在這趟社會公民進化旅程中受到啟發，在未來進入社會之後，能夠更願意對於周遭的人事物付出一些關心。

活動並邀請一些成功的企業家和公眾人士，陪這些年輕人走一段，並在夜間公民課跟大專青年學子分享人生的成功經驗，晚上一起打地鋪住在學校教室。學員覺得是難得的體驗和寶貴的經驗。