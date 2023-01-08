管中閔卸任台大校長曝心情輕鬆 「5年來第一次10點才起床」

台大前校長管中閔昨天卸任，他今天近中午在臉書發文表示，5年多來第一次早上10點才起床，起來後心情輕鬆。

他說，昨天校長交接典禮，他致詞最後有兩段話，「如同陳維昭校長所說，台大校長是『最珍貴的職位』，也是我能期待最好也最重要的職位」。

管中閔說，生命對他如此厚愛，讓一位年輕時的荒唐少年，有機會翻轉人生，走進學術殿堂，最終還能克服所有困難，出任台大校長。既有過這「最珍貴的職位」，他已再無所求。

「寓形宇內復幾時，曷不委心任去留？」管中閔說，卸任校長後，他將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡，讓一切回復本來。

管中閔昨天致詞內容還有，「對於未來，我期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。這樣台大（以及其他大學）才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。台大是我永遠的關懷，擔任校長時如此，以後依然」。