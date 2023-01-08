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管中閔卸任台大校長自嘲變「管長」 向學生預告校園見
台大前校長管中閔昨正式卸下校長職務，由新任校長陳文章接棒。他昨深夜11時59分在「NTU台大學生交流板」上以校長身份，並以「校長任期內最後一篇廢文」為題發表文章。他文末也向學生預告，校園內再見，並提醒學生屆時稱他「管長」，因為自己無校可管了。此文一出，十分鐘內即吸引近千名學生按讚與留言。
台大校長管中閔以世代交替為由不爭取校長連任，於今年1月7日卸任，台大新任校長陳文章將率領新一批行政團隊於1月8日正式就任。
而從前年開始，管中閔便常在深夜用個人臉書帳號「CM Kuan」在台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，甚至簡單一篇「早安文」，就有超過1.2萬人按讚，今年開學日也親自在交流版發文提醒學生早點上床睡覺，不斷刷新該社團的讚數新高。
管中閔卸任校長倒數計時，他日前凌晨再度前往臉書「NTU台大學生交流板」發文。貼文寫道，自己的校長任期已不足兩個星期，如果同學有興趣來看校長室，或者想要照相，都非常歡迎。沒想到時間一到，竟吸引上千名學生到校長室前排隊與他留影，可見人氣之高。
台大昨舉行校長交接典禮，管中閔也有哏出場，致詞時會場大螢幕先播放周華健影像，螢幕上隨即秀出「其實不想走」，全場大笑。
管中閔致詞時說，四年前一生懸命投入校長一職，相信四年來已實現承諾，可無憾交棒。生命對自己如此厚愛，讓一名荒唐少年走入學術殿堂、克服困難出任校長，曾任台大校長，再無所求，卸任後不再是公開人物，希望一切回歸平淡。
管中閔昨晚11時59分也不忘上「NTU台大學生交流板」向學生告退。他以「任期內最後一篇廢文」開頭，向學生說「過去說過的希望：同學們都能快樂學習，發現自己，成長為自己喜歡的樣子」，他也向學生說，校園內再見。屆時請稱他「管長」，並打趣地註記自己「無校可管了」。
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