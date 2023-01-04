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防太魯閣事件重演 長庚學生設計AI警示系統奪獎

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
長庚大學資訊工程學系今天舉辦畢業專題成果展，有學生鑑於2021年太魯閣號事件，設計AI「防異物入侵軌道警示監測系統」，一舉在全國競賽抱走3大獎項。圖／長庚大學提供
長庚大學資訊工程學系今天舉辦畢業專題成果展，有學生鑑於2021年太魯閣號事件，設計AI「防異物入侵軌道警示監測系統」，一舉在全國競賽抱走3大獎項。圖／長庚大學提供

長庚大學資訊工程學系今天舉辦畢業專題成果展，不少作品先前就已「穿金戴銀」，其中有學生鑑於2021年太魯閣號事件，設計AI「防異物入侵軌道警示監測系統」，一舉在全國競賽抱走3大獎項。校方表示，今年每件作品都記錄著同學們的成長，也蘊含年輕學子欲解決社會難題與回饋社會的心。

資工系主任陳仁暉表示，今年各組作品深具創意，例如人工智慧（AI）無所不在，也涵蓋擴增實境（AR）、生活、醫學或健康管理輔助等應用。 

其中，由雷倬昀、莊淙賢、許珈綺、余若慈組成的團隊，設計「一里眼：列車前導軌道異物偵測警示邊緣運算系統」，在2022大專校院資訊應用服務創新競賽中抱走「耐能邊緣運算AI運用組」第一名、最受歡迎獎及「資訊應用組九」佳作等3個獎項。 

學生表示， 2021年太魯閣號事件讓大家意識「防異物入侵軌道警示監測系統」的重要性，因此他們設計一套系統使用AI、邊緣運算等技術，讓行駛於列車前方的前導車，透過車上的攝影機自動辨識軌道上有無異物入侵，避免遺憾重演。 

另，吳紹齊、李彥廷、劉俊懌、張睿同學的專題「目不轉睛」也獲大專資訊競賽「資訊應用組六」第二名佳績。學生表示，這項作品希望幫助有閱讀障礙的學生改善症狀，配合近年電子書興起，該系統主要要用在平板上，隨著5G技術與AR眼鏡發展，未來該系統更極具可擴充性。

AI 長庚大學

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