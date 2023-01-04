姐給大學弟獎學金要求歐趴 網點1關鍵：要錢就自己爭取

不少家長希望孩子們可以擁有好成績，因此有些家長會因孩子得到前幾名，而給予獎勵。一名網友的弟弟是大學生，她是姊代母職，學雜費及零用錢都歸她管，她認為每學期都全科及格是作為學生的基本原則，若有幾科前幾名才會多給獎金，但老公則認為全科及格真的很難，於是想問問網友們的建議。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，她已經離開大學快10年了，但有個今年初上大學的弟弟，基本上是姊代母職，學雜費和零用錢都歸她處理，弟弟住校每個月零用錢10000元，她認為每學期全科及格是作為學生的基本原則，因此若弟弟全科及格加某一科必修前三名可獲得2000元，兩科則是4000元以此類推，全科及格加某科必修前二則有3000元、全科及格加某科必修前一名則有4000元，書卷獎或是特殊獎項另計，社團系隊得獎也可以。

原po表示，自己大學時每學期都是全科及格，念心理系大一時也要修微積分，但老公是電機系畢業，他認為要全科及格真的很難，能夠某科前三就很不錯了，弟弟是三類不是醫學相關的科系，於是想問問網友們，「這對一個大學生會太要求嗎？」。

網友紛紛表示，「被當還想要獎學金，真的太丟臉了」、「我覺得歐趴很基本，做不到的人該反省」、「妳是對的，All pass根本基本，沒本事拿獎學金又想要零用錢就去打工」、「除非有打工、準備競賽、另外投入的事情，不然歐趴真的基本」、「正常來說是沒在唸書才會被當吧，當然像你說的，如果全班一次當個一半那種特殊情形，另外說」。

有網友認為全科及格很難，「All pass是有點難度，但獎學金的用意不就是這樣？又不是難到做不到，沒點難度的話，你不如直接發壓歲錢好了」、「要歐趴真的很難...何況你希望你弟大學生活多采多姿還是每天窩在宿舍讀書？」、「純文組，不清楚理組和三類，但我認識的二三類組是都說歐趴難啦，單科頂尖的話很厲害！」。

有網友則表示要看教授，「要看授課老師，有些老師是大刀」、「我覺得要看系上教授作風欸，不過零用錢一萬可以了啦」、「無法評論，一切的一切都看教授，同一個科目有教授給題庫，有教授考超難，兩個一樣水平的學生，因為教授成績相差50分，我都不意外」。

有網友則認為，大學還給獎學金當獎勵有點奇怪，「我覺得身為姐姐，給弟弟學雜費、零用錢就已經超好了，還肯給獎學金，你想怎麼給就怎麼給，他想要錢就自己爭取啊，完全不覺得嚴格啦」、「一個月1萬很多了，想要更多零用錢可以去打工。唸書是自己的責任還要獎賞蠻奇怪的」、「大學還在跟國小生一樣在拿獎學金，說不過去」、「沒all pass根本沒資格拿獎學金，而且妳都幫忙出學雜費&零用錢了，想要獎學金就靠自己努力去申請學校的吧」。