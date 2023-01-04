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成大協助台南市府打造智慧城市 首創學生、公務人員共學

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大電機系教授解巽評與台南市政府合作，將大數據與AI引進城市治理。圖／成大提供
成大電機系教授解巽評與台南市政府合作，將大數據與AI引進城市治理。圖／成大提供

成大台南市政府合作，協助培訓市府員工AI與大數據能力，並與學生共同開發相關運用，包括停車預測與導覽系統、土地價值判斷系統等，以協助台南市逐步打造智慧城市。

擔任計劃主持人的成大電機系教授解巽評，具有AI先進技術及大數據分析研究專長，與市政府的合作從2017年展開，由解巽評前往市府各局處進行AI運用案例分享及相關知識培訓，接著與各局處負責的團隊對接，了解目前存在的業務「痛點」，及AI數據運用可能解決的治理需求。

解巽評並在校內開設城市治理選修課程，鼓勵學生參與公共事務，並首創將來自不同科系選修此課程的同學與公職人員揉合編組，共學共研。

解巽評表示，這項課程讓學生跳脫以往純粹理論學習，提早了解公共事務的運作與流程。學生與公務人員進行對話後，思考如何用創意與技術協助解決問題。

雙方合作成果包括，與交通局合作的停車預測與導引系統，藉由大數據分析，可以準確掌握停車場使用的情況，並藉由AI引導停車，提升停車場的使用效率，已經可以直接落實在都市停車繁忙的地區。

還與財稅局合作，利用AI協助判讀地段率，作為課稅的準則，已經和真實稅務專家鑑定的眼光幾乎相同，可以客觀準確地判斷房地居住價值，減少現行地段率檢核作業67%以上工時。

成大表示，這項合作進行以來，學生已經產出許多高品質的論文，同時也獲得多項產學合作大奬，後續仍會持續合作，除了點狀式發現問題提供解決方案，期望未來可以做到跨部門間的數據整合分析。

成大電機系教授解巽評與台南市政府合作，將大數據與AI引進城市治理，過程中並舉辦相關競賽，讓學生共同參與。圖／成大提供
成大電機系教授解巽評與台南市政府合作，將大數據與AI引進城市治理，過程中並舉辦相關競賽，讓學生共同參與。圖／成大提供

AI 成大 台南

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