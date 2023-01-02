交大首任校長郭南宏辭世 陽明交大成立治喪委員會

交通大學合校前重要掌舵者，同時也是交大首任校長郭南宏博士，傳出因感染新冠肺炎併發急性心肌炎，於1日晚間辭世，享壽87歲。消息傳來全體陽明交大人倍感沉痛，同時也緬懷其對學校及科技界的重要貢獻。校方指出，已與郭南宏的家屬聯繫，也將成立治喪委員會全力協助家屬辦好郭南宏博士後事。

交通大學曾於2018年底出版《無懼．無華－郭南宏口述歷史》一書，陽明交大指出，國立交通大學首任校長郭南宏的人生故事，猶同台灣戰後的科技發展史。郭南宏1936年出生，童年時期在日本統治與二戰轟炸中度過；1958年進入交大第一屆電子研究所就讀，後於美國西北大學取得電機工程博士學位，返台回母校任教；1979年受前校長淩鴻勛徵召，出任改制恢復「大學」首任交大校長。

郭南宏治校期間以交大人務實的風格特質，秉持創校之初設定的電子資訊學科做為發展重心，不僅為學校的發展奠定了堅實的基礎，也為臺灣高科技產業培育了無數人才。

陽明交大表示，蔣經國總統時期，郭南宏被延攬入閣接任交通部長，規畫執行國際航空航線、高速公路路權、計程車和遊覽車牌照、旅行業牌照等開放政策，成為媒體口中的「開放部長」。擔任國科會主委期間，積極推動台南科學園區的建設與籌備，是台灣交通政策與產業發展的重要推手。同時他也將交大所培育的人才，引入中央部會中，讓交大人得以一展長才。

陽明交大說，身為教育家、政務官的郭南宏，從學生、執教到任職校長，人生有20年都在交大度過，一路見證母校成長，是學校重要的掌舵者。從公職退休後，郭南宏持續與校內教授、研究生合作，更創立了科技公司，跨域推動軟體與虛擬實境、網路安全、文件影像、影音視訊等領域技術的開發與應用，退休後精進其豐富科技專業經歷的創業精神，令世人敬佩尤作為後輩科技人學習榜樣和楷模。