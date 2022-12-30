成大與國防大學簽署策略聯盟 促進軍事科研人才培育

國立成功大學與國防大學30日上午由成大校長蘇慧貞與國防大學校長劉志斌上將代表雙方簽署校際合作策略聯盟協議書，促進兩校高階軍事科研人才培育與科學研究交流合作，內容包含水下船艦、航空載具、資安防護與太空科學發展，共同提升先進科技量能，支持國家發展。

成大校長蘇慧貞表示，成功大學在專業人才養成的訓練、學術研究的前瞻性、圖書儀器的資源累積，都一步步建構國家前瞻發展的基礎，創校迄今已累積國防、太空科技開發重要研究成果，近年也積極整合國防及太空科技相關研究團隊，包含成立跨領域校級系統工程研究中心，與政府、產業合作平台，更打造高性能國家級船艦試驗水槽，期許能成為國艦國造進步的動力。

國防大學校長劉志斌指出，「國防自主」為當前國家重大方針，而達成「國防自主」的當務之急就是培育國防科技人才；成功大學的學術與研究地位在國內外都享譽盛名，若能注入成功大學的研究能量與教學資源，必能為我國推動機艦國造政策，以及各式武器研發上有所助益，期許未來兩校致力於達成「資源整合、多元發展」的目標，為我國軍事與大學高等教育帶來全新的氣象與活力。

校際合作策略聯盟協議書為兩校首次正式簽約合作，未來將持續推動兩校教研人員合作、學術研究交流、課程與圖儀資源共享、共同執行專題計畫、兩校互訪交流等活動，深化雙方優勢。同時，成功大學也將積極承擔人才培育與科學研究發展任務，以深厚基礎，呼應國家政策，實踐大學社會責任。

蘇慧貞指出，成大與國防大學的互動歷史悠久，在省立工學院時期早有密切的師資合作，培育軍事人才；成大前校長王唯農為中正理工學院（現為國防大學理工學院）畢業校友，而前校長夏漢民在與國防大學息息相關的太空科技、國防研究的建構上貢獻良多。在這些歷史淵源下，兩校透過簽署協議書深化合作，必能發揮所長，共同培育專業人才、研發前瞻國防科技，成為擘劃國家發展的磐石。