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排超長！快卸任管中閔PO文揪台大生拍照 校長室今湧百人搶拍

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排超長！快卸任管中閔PO文揪台大生拍照 校長室今湧百人搶拍

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」歡迎學生若有興趣來看校長室，也歡迎合照，管中閔也是來者不拒，配合度相當高。圖／讀者提供
台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」歡迎學生若有興趣來看校長室，也歡迎合照，管中閔也是來者不拒，配合度相當高。圖／讀者提供

台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」發文，表示自己校長任期已不足兩個星期，歡迎學生若有興趣來看校長室，或者想要照相，都可以前往。不少台大學生今天下午前往校長室排隊等著與管中閔合照，有學生帶畢業證書合照、有請校長簽名，或擺出各種姿勢合照，一拍就是兩個小時，至少與上百生合照，也有學生喊著明天再來拍。

管中閔以世代交替為由不爭取校長連任，將於明年一月七日卸任，台大新任校長陳文章將率領新一批行政團隊於一月八日就任。

而從去年開始，管中閔便常在深夜用個人臉書帳號「CM Kuan」在台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，甚至簡單一篇「早安文」，就有超過1.2萬人按讚。日前他凌晨再度前往臉書「NTU台大學生交流板」發文，貼文寫道，自己的校長任期已不足兩個星期，如果同學有興趣來看校長室，或者想要照相，都非常歡迎。

管中閔也在貼文中留下兩個時段，分別為12月29日下午3點30分以後，但也預告可能會被會議影響時間；另一個時段則是12月30日下午2點以後。除此之外，下星期除了周二，他多數時間都有空，但他也預告，屆時校長室內懸掛的字畫已經打包，校長室可能會有點凌亂，不是原本的樣子了。

據台大學生轉述，今天下午才剛過三點就有學生在校長室外排隊，管中閔因會議行程耽誤，將近四點才現身。大家都非常熱情，有學生帶畢業證書合照，或是請校長簽名，也有學生擺出各種姿勢合照，甚至向管中閔「點菜」擺拍，管中閔也是來者不拒，配合度相當高，一路拍到接近六點才結束，還有學生看到今天排隊人潮太多，喊著明天再來拍。

。圖／讀者提供台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」歡迎學生若有興趣來看校長室，今天下午出現爆量人潮在校長室外排隊。圖／讀者提供
。圖／讀者提供台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他日前凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」歡迎學生若有興趣來看校長室，今天下午出現爆量人潮在校長室外排隊。圖／讀者提供

台大 管中閔 大學生

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