台大藝文大樓設計出爐 小丘蜿蜒的開放空間

充滿科技感的現代建築、帶有中日風格的建築，5個建築師事務所各顯其長，共爭台大藝文大樓公開競圖首獎！首獎由黃翔龍建築師事務所與株式會社平田晃久建築設計事務奪得，並有500萬獎金，建築師平田晃久表示，此建築將最大化開放空間，營造出如同小山丘堆疊的感覺。

台大校長管中閔說，台大將迎來百歲誕辰，希望能在這時候，有個指標性的紀念建物。他說，目前台大最缺乏藝文表演的中心，因為台大有豐富的博物館，圖書館收藏，但卻缺乏陳列的地方，因此決定百年紀念建築就是「藝文大樓」，本次公佈首獎之後，會持續推動相關進度。

首獎得主平田晃久表示，此建築的名稱為「知的山丘」，希望能將開放空間做到最大，讓開放的平面空間如小丘一般延伸到屋頂上，學生徜徉於其中也可以很自然的感受到文化交流的氛圍。

「九典聯合建築師事務所」與「徐維志建築師事務所、高世銘建築師事務所」本次並列為第三名，獎金平分，各獲得300萬元。





九典聯合建築師事務所的建築作品奪得第三名的佳績。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）





徐維志建築師事務所與高世銘建築師事務所的作品奪得第三名的佳績。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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