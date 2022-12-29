台大藝文大樓設計出爐 小丘蜿蜒的開放空間
充滿科技感的現代建築、帶有中日風格的建築，5個建築師事務所各顯其長，共爭台大藝文大樓公開競圖首獎！首獎由黃翔龍建築師事務所與株式會社平田晃久建築設計事務奪得，並有500萬獎金，建築師平田晃久表示，此建築將最大化開放空間，營造出如同小山丘堆疊的感覺。
台大校長管中閔說，台大將迎來百歲誕辰，希望能在這時候，有個指標性的紀念建物。他說，目前台大最缺乏藝文表演的中心，因為台大有豐富的博物館，圖書館收藏，但卻缺乏陳列的地方，因此決定百年紀念建築就是「藝文大樓」，本次公佈首獎之後，會持續推動相關進度。
首獎得主平田晃久表示，此建築的名稱為「知的山丘」，希望能將開放空間做到最大，讓開放的平面空間如小丘一般延伸到屋頂上，學生徜徉於其中也可以很自然的感受到文化交流的氛圍。
「九典聯合建築師事務所」與「徐維志建築師事務所、高世銘建築師事務所」本次並列為第三名，獎金平分，各獲得300萬元。
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