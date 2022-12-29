1個日常打不倒清大交大人 他反疑惑：台大成大畢業的人到竹科都在想什麼？

新竹科學園區是國內半導體重鎮，不少高科技公司都落腳在此，年產值驚人，也是國內各大學校理人工才嚮往的工作地點。不過有一位科技業軟體工程師就在Dcard上發文討論說，「台大、成大畢業的人到竹科，都在想什麼？」

他表示，台大成大，一個北部人一個南部人，到新竹這種風又大又冷的地方往往會後悔，不像清大交大早早就適應，「這時候他們都在想什麼？」

他好奇這些人是否會很想趕快逃離新竹，回去台北也好，或是回到南部領少一點也沒關係，甚至逃去歐美、新加坡、中國、日本也好？

一名成大的男大生留言說，「在竹科待了2年就回來南科了，天氣真的南部大贏北部」，其他人也說「剛來一個多月，真的被風嚇到，騎車會被吹倒」、「畢業絕對不會在這裡，甚至研究所已經準備去成大了」、「不缺錢的話南部舒適又快樂。」

有人則認為論薪水的話，竹科還是比南科厲害，但隨即被反駁說，「不一定噢，聯電南科薪水比竹科高多了1.5倍到2倍都有」、「新竹物價很恐怖」、「台南有貴的店，但整體還是比新竹便宜」、「18歲就下來這個奇葩的地方，現在27了還是很討厭這裡，週五晚上一定開車回台北。」

也有網友說她最近剛從台中上來竹科工作半年，她說竹科下班要去高鐵站，直接塞死在車陣中，騎車一樣也很塞，她不解新竹為科技重鎮為什麼有那麼多狹小的地下道？還有東西隨便買隨便難吃，那天她還發現水果也比台中台北的難吃也比較貴；此外，公共建設好少，新竹本地人假日都去巨城集合嗎？

但也有人要幫竹科講話，不相信中科南科比新竹好，因為竹科至少在市區，而且一小時到台北。「南部真的誇張熱」、「台南很熱空氣不好，回來新竹白+瘦超多」、「可是我大學成大4年，到大四的時候拚命推甄回來新竹欸」、「現在薪水很高欸有車其實假日都可以開出門吧？」