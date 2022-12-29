遠距期末考晚1秒交卷得0分 女大生訴苦卻遭網友狠批「活該」

近期學生陸續考完期末，準備放寒假，卻有女大生收到期末考成績時差點崩潰，她發現自己因為遠距考試晚上傳答案卷1秒鐘，直接被打0分，她在網上傾訴悲慘遭遇後，卻遭網友們狠酸，「規則擺在那」。

一位女大生於Dcard發文訴苦，她表示，近日某堂課的期末考試因疫情改為遠距進行，事前學生也收到郵件提醒，考試期間會全程錄影，嚴禁中途離開座位，且須於11時32分前回寄答案卷給助教，只要超過時間一律以0分計算。

考試前助教特別寄信提醒，必須在11:32分前上傳試卷，否則一律以0分計。圖擷自Dcard

然而，該名女大生寫完考卷寄出的時間恰恰超過死線1秒，寄件時間顯示為「11：33：01」，結果期末成績出爐直接0分，她向助教與老師反應後，仍被告知沒有轉圜餘地，「既然是33分，那按規定來說就是0分」 ，她難過表示，辛辛苦苦讀了那麼久的書，卻被自己的粗心大意害慘了。

有網友聽聞此事後評價，大學生本來就要為自己的行為負責，「都大學生了，白紙黑字的規定都說在前面了，何況還特別框起來，超過就是超過沒什麼好辯駁的」、「規定訂了就是這樣囉，下次記得別壓線」、「確實令人同情，但又不是沒有提前告知，是妳自己時間分配有問題」、「妳這個完全活該吧」。

不過也有網友寬慰道，「因為是線上啊！本來就會有意外狀況，跟實體無法比較」、「33分01秒檔案才上傳成功，通常已經在32分快33分就上傳了，我覺得為自己的成績詢問一下也不為過」、「現在這樣一定不會過嗎？這是上下學期都有的課的話，問問看老師助教能不能讓妳跟下學期借分數，如果真的都沒辦法那就讓它過去吧」。

事後該名女大生也更新最終結果，雖然期末考試依舊0分計算，但所幸平時作業成績和期末作業的分數加起來還有及格，所以不會因此被當，是不幸中的大幸。