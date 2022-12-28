文大註冊率去年8成5 今年僅剩5成8 校方回應了

教育部今天公布111學年各大專校院新生註冊率，今年有九所大專校院註冊率百分百，但不包含台大（99.9％）。另有19所大專校院註冊率未達六成，創下歷年新高，其中也包括名額使用率低的中國文化大學，僅五成八。文化大學表示，雖然今年註冊率下降，但因招生人數多，新生數仍位居全國私校前端，且文大財務非常健全，更有明確的永續發展策略，請學生及家長放心。

根據教育部資料，今年共有19所大專校院註冊率未達六成「淹水線」。包括國立台東專科學校47.29%、中國文化大學58.59%、大葉大學58.07%、真理大學46.27%、長榮大學53.35%、明道大學39.47%。其中明道大學已經連續三年未達六成，該校現也為專輔學校之一。

技專校院未達六成包含嘉南藥理大學59.47%、高苑科大24.52%、聖約翰科大35.31%、遠東科大53.84%、中華科大57.88%、吳鳳科大51.11%、修平科大57.45%、華夏科大42.39%、宏國德霖科大56.15%、東方設計大學26.3%、經國管理暨健康學院56.63%、慈惠醫護管理專科學校51.51%，以及基督長老教會南神學院56%。

而在老牌私校裡，文化大學註冊率雪崩式下滑，去年仍有八成五，今年僅剩五成八。文化大學表示，雖然今年註冊率下降，但因招生人數多，事實上新生數仍位居全國私校前端；並且，文大財務非常健全，更有明確的永續發展策略，也請學生及家長放心。

文化大學說，為因應少子化及註冊率偏低問題，校長王子奇今年九月上任後，已提出並進行多項「以學生為本」的優化食、宿、交通措施，推動打造北投第二生活圈相關計畫，包括首創全國溫泉旅宿、北投線專車等，希望能帶給學生更優質的住宿與交通便利。

在具體招生策略方面，文化大學表示，除了提供豐厚的鼓勵學生出國獎學金，今年並首次頒發成績優秀新生每人10萬元的菁英入學獎學金；並積極推出師生傑出表現亮點，以打造文大新形象、爭取更多學生及家長的認同。另一方面，也將致力與高中端的策略聯盟學校作更緊密的聯繫，同時也將加強招收國際學生，以彌補國內因少子化導致的生源不足問題。

關於課程改革方面，文大表示，王子奇校長已宣示將文化大學打造為「最貼近社會趨勢的綜合型大學」，未來課程設計也將會與社會發展及所需人才更加契合，例如期盼事業有成校友能回到母系，告訴系上可以開些什麼課，以利畢業學生更順利與職場接軌。