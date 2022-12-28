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全國54碩博班註冊掛蛋 台大5博班入列、國發所榜上有名

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天公布111學年大專校院新生註冊率，今年共有54班碩博士註冊率為零，其中包含台大五個博班，包含戲劇、國家發展研究所等。本報資料照片
教育部今天公布111學年大專校院新生註冊率，今年共有54班碩博士註冊率為零，其中包含台大五個博班，包含戲劇、國家發展研究所等。本報資料照片

教育部今天公布111學年大專校院新生註冊率，有19所大專校院註冊率未達六成，創下歷年新高。若細究註冊率掛蛋系所（組），今年共有54班碩博士新生註冊率為零，其中台大有五個博士班掛蛋，包含戲劇、國家發展研究所等。整體數據較去年46班掛蛋略增。

教育部統計，今年碩博士班新生註冊率中，全國有54個碩博士班註冊率掛蛋，其中有41個博士班，包含台灣大學戲劇學系、國家發展研究所、綠色永續材料與精密元件博士學位學程、森林環境暨資源學系、分子醫學研究所等博士班註冊率皆為零。

台大校方統計，今年註冊率掛蛋的博士班共有五班，其中戲劇系共有7人報名、國發所博士班24人報名、綠色永續材料與精密元件博士學位學程1人報名，但皆未有學生錄取；分子醫學研究所有2人報名，錄取1人但未註冊；森林環境暨資源學系則無人報考。

另有13個碩士班招生掛蛋，包含成功大學地球科學系在職碩士班、北科大高階土木營建工程管理雙聯碩士學位學程、聯合大學工程科技轉譯醫學國際碩士學位學程、屏東大學中國語文學系、靜宜大學城市創新行銷碩士在職學位學程、全球品牌與行銷碩士在職學位學程等。

另外，也有58個學士、二專、二年制大學學士班註冊率為零，多為技專校院進修部，包含美和科大、文藻外語大學、環球科大、修平科大、台北城市科大、東方設計大學皆榜上有名。

註冊率 教育部 台大

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