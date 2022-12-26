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管中閔任期剩不到兩周 深夜出沒台大交流板邀逛校長室

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台大校長管中閔日前主持任內最後一次主持校務會議，管中閔心情顯得愉悅。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔日前主持任內最後一次主持校務會議，管中閔心情顯得愉悅。記者潘俊宏／攝影

台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他今天凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」發文，表示自己校長任期已不足兩個星期，歡迎學生若有興趣來看校長室，或者想要照相，都可以前往。儘管這則貼文PO出時間已接近凌晨兩點，短短兩個小時內仍吸引上千名學生按讚，還有學生留言要「排隊拍照！」。

台大校長管中閔以世代交替為由不爭取校長連任，將於明年一月七日卸任，台大新任校長陳文章將率領新一批行政團隊於一月八日就任。

而從去年開始，管中閔便常在深夜用個人臉書帳號「CM Kuan」在台大交流臉書社團「NTU台大學生交流板」留言，甚至簡單一篇「早安文」，就有超過1.2萬人按讚，今年開學日也親自在交流版發文提醒學生早點上床睡覺，不斷刷新該社團的讚數新高。

管中閔卸任校長倒數計時，他今天凌晨再度前往臉書「NTU台大學生交流板」發文，貼文寫道，自己的校長任期已不足兩個星期，如果同學有興趣來看校長室，或者想要照相，都非常歡迎。

管中閔也在貼文中留下兩個時段，分別為12月29日下午3點30分以後，但也預告可能會被會議影響時間；另一個時段則是12月30日下午2點以後。除此之外，下星期除了周二，他多數時間都有空，但他也預告，屆時校長室內懸掛的字畫已經打包，校長室可能會有點凌亂，不是原本的樣子了。

管中閔也在文末不忘提醒「看完這個大家就該去睡了」。不過該則貼文上架兩個小時後，就吸引上千名台大學生按讚，也有學生在留言區表示要去排隊跟校長拍照。

台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他今天凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」發文，表示自己校長任期已不足兩個星期，歡迎學生若有興趣來看校長是，或者想要照相，都可以前往。圖／讀者提供
台大校長管中閔將於明年1月初卸任，他今天凌晨在臉書「NTU台大學生交流板」發文，表示自己校長任期已不足兩個星期，歡迎學生若有興趣來看校長是，或者想要照相，都可以前往。圖／讀者提供

台大 管中閔 大學生

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