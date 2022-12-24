快訊

博客來遭疑「假承攬真僱傭」 勞動部要查

不解雇清潔婦了！博客來緊急開會決議：溝通不足 將改僱傭關係

衛曉明3校把考卷變學習單？家長焦慮：成了白老鼠

管中閔細數4年政績 新設勤學博士獎學金每月可領2萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔（右）今天主持任內最後一次主持校務會議，感謝師生四年來的支持。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔（右）今天主持任內最後一次主持校務會議，感謝師生四年來的支持。記者潘俊宏／攝影

國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長管中閔將於明年1月初卸任，今天於校務會議上細數四年來工作總結報告。不少教授反應近年讀博士班者愈來愈少，管中閔任內博士獎助金從2萬4000提升至2萬8000元，並新設立每個月2萬元的勤學博士獎學金，最長可領取三年。

在大學生人才培育上，管中閔表示，台大盼打造以學習者為中心的開放大學，學校推出領域專長模組鼓勵學生組織校學士、院學士，台大領域專長數已達237個，統計至上個學期已有23%的學生獲得領域專長證書。

台大校長管中閔（右）今天主持任內最後一次主持校務會議，感謝師生四年來的支持。記者潘俊宏／攝影
台大校長管中閔（右）今天主持任內最後一次主持校務會議，感謝師生四年來的支持。記者潘俊宏／攝影

管中閔也說，學校為此也設置學習規畫辦公室，目前已有5百多名學生參加會談；也設置Gap Year探索學習，每年均有十來名學生於國內外尋找自己的人生方向，並且由學校授予學分。

台大也持續爭取國內外精英。管中閔表示，現在學生的選擇更多元，不再限於只能於國內升學，對此任內新設立了傅鐘獎學金，每年每人可得20萬；新設立希望獎學金，每年每人可得6至10萬；台大也持續扶助弱勢學生，四年內希望生名額已增加三倍，達到106名。

對於高階研究人才，管中閔指出，不少教授反應近年讀博士班者愈來愈少，在於得到的支持很少，對此台大提高博士獎助金，從2萬4000提升至2萬8000元，並設立每個月2萬元的勤學博士獎學金，最長可領取三年，讓博士生可無後顧之憂投入學習；也新設立移地研究補助，讓博士生可跨至國外研究、拓展學視野；碩博士生教學助理獎學金過去長年未調整，任內也努力提升，相較去年已提高25%。

在教師獎勵上，管中閔說，台大也募款1.2億新設立台大拔萃講座，方便與教育部玉山學者計畫搭配；並增加21%彈薪的彈薪獎助名額，讓教授薪資能與國外媲美。

管中閔也感性表示，任內也推動教職員全人關懷服務，很多老師一直覺得研究最重要，其實無形間一直壓縮、減損自己的生活，但生活還有家庭、娛樂、運動等各種面向，台大才以此推動全人關懷服務，如為教職員辦理免費健康檢查，目前也辦理了250場以上的實體、線上諮詢服務，共有超過1.2萬人次參與。

台大今天舉行111學年第一學期最後一次校務會議，也是台大校長管中閔卸任前最後一場校務會議。記者許維寧／攝影
台大今天舉行111學年第一學期最後一次校務會議，也是台大校長管中閔卸任前最後一場校務會議。記者許維寧／攝影

台大 管中閔 博士生 獎學金

延伸閱讀

台大每年近五分之一學生延畢 管中閔勉：勇敢探索

「把這所大學獻給宇宙之精神」 台大增一處市定古蹟是這裡

台大傅鐘獎學金四年最高80萬 管中閔：想辦法留住菁英

若直接給學生論文題目？管中閔：如瓶插 最終會枯萎

相關新聞

管中閔細數4年政績 新設勤學博士獎學金每月可領2萬

國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長管中閔將於明年1月初卸任，今天於校務會議上細數四年來工作總結報告。不少教授反應近年...

台大每年近五分之一學生延畢 管中閔勉：勇敢探索

國立台灣大學創新設計學院實施「探索學習計畫」，讓學生不休學、鬆綁制度，鼓勵學生探索實習並給予學分，探索學習計畫日前舉行分...

大學「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

時序進入期末，這真是一個十分特別的學期，除了微解封之後久違的實體教室之外，並且伴隨第一屆108課綱的學生入學，為大學的教學現場帶來許多不一樣的改變。

傳國發所碩專、博班停招？ 台大澄清：112學年一切照舊

22日有媒體指出，台大社科院國發所為了大破大立、挽救名聲，決定於下學年起停招碩士在職專班和博士班新生。但據聯合報了解，112學年度各校簡章多已擬定完畢，台大今天也回應台大國發所112學年度的各項招生一切照舊，並無改變。台大主任秘書王根樹表示，停止招生是一件大事，程序不會是三、兩天就能搞定，也由於招生異動涉及很多考生的權益，112學年招生不會改變，若要更改一定會事先公告並經過校內程序，學校目前也沒有收到任何相關通知跟資訊。

國發所止血！ 碩專班、博班驚傳停招 台大回應了

今天外傳國立台灣大學國發所為了大破大立、挽救名聲，決定於下學年起停招碩士在職專班和博士班新生。但據本報了解，112學年度...

傳台大國發所碩專博班停招 校方：一切照舊

傳台灣大學國家發展研究所停止招收碩士在職專班、博士班新生，外界聯想此舉恐與「論文門」風波有關，校方澄清，一切照舊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。