管中閔細數4年政績 新設勤學博士獎學金每月可領2萬

國立台灣大學今天舉行校務會議，台大校長管中閔將於明年1月初卸任，今天於校務會議上細數四年來工作總結報告。不少教授反應近年讀博士班者愈來愈少，管中閔任內博士獎助金從2萬4000提升至2萬8000元，並新設立每個月2萬元的勤學博士獎學金，最長可領取三年。

在大學生人才培育上，管中閔表示，台大盼打造以學習者為中心的開放大學，學校推出領域專長模組鼓勵學生組織校學士、院學士，台大領域專長數已達237個，統計至上個學期已有23%的學生獲得領域專長證書。

台大校長管中閔（右）今天主持任內最後一次主持校務會議，感謝師生四年來的支持。記者潘俊宏／攝影

管中閔也說，學校為此也設置學習規畫辦公室，目前已有5百多名學生參加會談；也設置Gap Year探索學習，每年均有十來名學生於國內外尋找自己的人生方向，並且由學校授予學分。

台大也持續爭取國內外精英。管中閔表示，現在學生的選擇更多元，不再限於只能於國內升學，對此任內新設立了傅鐘獎學金，每年每人可得20萬；新設立希望獎學金，每年每人可得6至10萬；台大也持續扶助弱勢學生，四年內希望生名額已增加三倍，達到106名。

對於高階研究人才，管中閔指出，不少教授反應近年讀博士班者愈來愈少，在於得到的支持很少，對此台大提高博士獎助金，從2萬4000提升至2萬8000元，並設立每個月2萬元的勤學博士獎學金，最長可領取三年，讓博士生可無後顧之憂投入學習；也新設立移地研究補助，讓博士生可跨至國外研究、拓展學視野；碩博士生教學助理獎學金過去長年未調整，任內也努力提升，相較去年已提高25%。

在教師獎勵上，管中閔說，台大也募款1.2億新設立台大拔萃講座，方便與教育部玉山學者計畫搭配；並增加21%彈薪的彈薪獎助名額，讓教授薪資能與國外媲美。