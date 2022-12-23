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台大每年近五分之一學生延畢 管中閔勉：勇敢探索

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長管中閔表示，台大每年有將近五分之一學生延畢，多是想探索自己的不足。圖／台大提供
台大校長管中閔表示，台大每年有將近五分之一學生延畢，多是想探索自己的不足。圖／台大提供

國立台灣大學創新設計學院實施「探索學習計畫」，讓學生不休學、鬆綁制度，鼓勵學生探索實習並給予學分，探索學習計畫日前舉行分享會，由學生分享創作、實習後的心得。台大校長管中閔表示，台大每年有近五分之一學生延畢，多是想探索自己的不足，若能在探索期間發現自己要做什麼、可以做什麼，大學成長過程就有機會去嘗試不一樣的經歷，人生才會不一樣。

台大推動探索學習計畫，鼓勵學生建立非典型的學習經驗跟能力，藉由鬆綁制度，成為台灣第一個執行探索學習並給予學分的大學。台大近期舉辦分享會，日文系三年級學生曾思程參與法國在台協會「台法語言實習生交流計畫」前往法國進行教學，儘管中間遇到挫折，仍享受其過程，在於探索學習可幫自己找回學習主導權。

政治系二年級學生莊恩綺選擇運用一學期重新審視生活型態，擁有彈性時間規劃自己想要的事物。她以親身經驗鼓勵同學，還處在盲目迷惘時，不妨按下暫停鍵，勇敢的去做自己想做的事。

台大創新設計學院副院長葉丙成肯定同學。他表示，學生在探索學習的過程中，對於自己想要的、不要的都更為清楚，也從學生的回饋中，看見更多發展的可能性，這段時間看似停下腳步，卻已走得更遠、更遼闊。

創新設計學院副院長張聖琳則說，探索學習是一個可以重新審視自己過去、現在與未來的機會，每位同學都尊重師長對其的信任，讓彼此飛得更高。

台大未來將持續推動探索學習計畫，讓學生勇於嘗試、起身行動，有機會探索自己想做什麼，打破學習場域與修課的邊界，提供探索體驗的機會，讓大學的想像更為寬闊。

國立台灣大學創新設計學院實施「探索學習計畫」，讓學生不休學、鬆綁制度，鼓勵學生探索實習並給予學分。圖／台大提供
國立台灣大學創新設計學院實施「探索學習計畫」，讓學生不休學、鬆綁制度，鼓勵學生探索實習並給予學分。圖／台大提供

台大 實習

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