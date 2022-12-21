醫學系努力就能上？網搖頭曝考一輩子差在這 還有大「錢」提

當醫生是不少人心中的夢想，醫學系便成許多學生升學時的目標，但也相當難考。一名女網友在PTT上指出，曾聽說台大醫學系學生智商平均都有130，高中時期在第三類組每一科也都要拿高分，讓她不禁好奇「真的是努力就可以嗎？」還是也要有一點資質呢？

貼文一出，有網友認為能考上醫學系的多為「努力派」，「天才才幾個人而已，大部分的人上醫科還不是要靠努力」、「不然要怎樣，有哪個台大醫科生不是努力考上的」、「真的啊，我哥重考3年就上台大醫」、「只要不是後20%，夠努力就可以，重點是夠努力」、「努力的確是有可能可以考得上，但是很多事不是靠你努力唸書就能成就的」。

另一派網友們則直言，考生的資質已決定一切，「我認識的台大醫都智商蠻高的」、「說資質不重要的就是沒看過真的天才」、「有些科目天份很重要，像是需要理解力的東西」、「台大的話只靠努力絕對沒辦法」、「天份不夠的話可能要努力一輩子」、「當年在重考班課輔，一堆考很多年還摸不到私立醫牙的，台大醫不只要很努力，天份也是很重要啦」。

對此，則有人認為撇除資質和努力，要能夠支持小孩多次重考醫學系，家境也是一大前提，「可以吧，只要你家庭可以支持你一直重考」、「首先家境不能太差」、「一定可以，難的是應屆。你家裡有能力支撐你重考4、5年，你自己又夠有意志力一定可以」、「現代來講，應該是家庭培養佔比最重」。