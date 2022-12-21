男生也能修！陽交大通識課「台女哲學」課綱曝 終極目標是這
陽明交通大學一堂通識課「（扌）台女哲學」，日前因課程名稱特殊，在Dcard上掀起熱議。如今，校方也公布該門課程綱要，為過去曾誤傳的課程名稱「（打）台女哲學」正名，一揭課堂神秘面紗。
陽明交通大學心智哲學研究所在網站上公開課程列表，其中也包含眾所矚目的大學部通識課「（扌）台女哲學」。課綱中解釋，「台女」在這指的是在台灣成長與／或生活的（自我認同上的）女性，及她們的共通經驗。
而「（扌）台女哲學」課程會以「台女」為探討的重心，介紹與探索對台女有用且重要的概念工具，並用於理解作為台女可能會有的經驗或經歷，將有助於「empower」（賦權、賦能或培力）台女，學期中也會邀請台灣女哲學家或相關領域學者分享個人經驗，本課程核心是「台女」，也是「抬女」。
不限女生修習的「（扌）台女哲學」，課程目標則有四點：一、認識哲學的重要概念，並培養應用於分析日常經驗的能力；二、培養反思自我的能力與習慣；三、學習閱讀哲學文章，培養哲學思辨與分析的能力；四、期待學生在習得這些哲學概念並培養概念應用能力後，能因具備這些概念而被「empower」。
消息傳回Dcard，有網友們認為不符合原本預期，也有人表示期待，「我已經準備好當教材了」、「抬女起來」、「感覺會邀中正的哲學教授」。
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