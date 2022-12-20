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致力空汙減排 中山大學AIR HoPE產發中心發表成果

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會，高雄市環保局副局長黃世宏、中山大學校長鄭英耀、中鋼公司董事長翁朝棟與中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁（左至右）。圖／中山大學提供
中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會，高雄市環保局副局長黃世宏、中山大學校長鄭英耀、中鋼公司董事長翁朝棟與中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁（左至右）。圖／中山大學提供

中山大學AIR HoPE 產學研發中心今天舉辦成果發表會，實體展示多項新穎空品監測、儀器空汙減排設備及材料。研究團隊針對改善空品及淨化空氣開發新創教材教具，全球熱譯20語言版本的病毒氣膠空氣傳播防疫科普教材「病毒飄之延燒攻略」，以及新一代決策型桌遊「艾兒（Air）別哭．為潔淨空氣而戰」。

中山大學校長鄭英耀、中鋼公司董事長翁朝棟、高雄市環保局副局長黃世宏，與中龍、中宇、中鴻、唐榮、龍慶等業者共襄盛舉。根據世界衛生組織統計，全球有超過9成人口呼吸著受到汙染的空氣，改善空氣汙染是重大課題。為研擬能更有效改善空氣品質的技術與策略，中山大學氣膠科學研究中心與中鋼公司結合校內外專家產學合作，成立「AIR HoPE 產學研發中心」，為國內首座由學術界及產業界攜手合作，以改善空汙為目標而設置的產學研發中心。

「AIR HoPE 產學研發中心」總主持人、中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁說，AIR HoPE 的全名是Academic—Industry Research Hub of People and Earth，蘊含為改善空氣帶來希望的意涵。中心由國科會及中鋼公司支持，藉由開發新穎空品量測方法、空汙減排技術和高效濾材，達到改善空品及淨化空氣的目標。

王家蓁日前獲邀擔任德國為氣膠防疫而成立的CORAERO大型跨機構整合計畫國際諮詢委員。她指出，中心秉持「業界出題，學界解題」的精神，根據企業實際場域需求，規畫量測方法學建立、減排技術開發、特徵成分及影響分析，制定三大關鍵研發主題，同時規劃企業永續人才培育、環保政策研究以及產業價值創新等任務編組，為國內外產業經濟發展與環境保護並進的永續發展帶來技術、知識的革新。

鄭英耀強調，中山大學創設有亞洲唯一的氣膠科學研究中心，致力改善因空汙及懸浮於其中之PM2.5所帶來的環境生態及公眾健康議題，已成功研發多項尖端監測技術，AIR HoPE 產學研發中心展現了共生共榮的努力。

翁朝棟表示，中鋼公司以「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」做為經營發展雙主軸，持續推動節能環保與價值創新。中鋼在環保設施投資金額已達709.6億元，投入許多汙染改善工程，以實際行動支持空汙環保與節能減碳。

中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會。圖／中山大學提供
中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會。圖／中山大學提供
中山大學研究團隊針對改善空品及淨化空氣所開發的新創教材教具，包括「病毒飄之延燒攻略」和桌遊「艾兒（Air）別哭．為潔淨空氣而戰」。圖／中山大學提供
中山大學研究團隊針對改善空品及淨化空氣所開發的新創教材教具，包括「病毒飄之延燒攻略」和桌遊「艾兒（Air）別哭．為潔淨空氣而戰」。圖／中山大學提供
中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會。圖／中山大學提供
中山大學AIR HoPE 產學研發中心舉辦成果發表會。圖／中山大學提供

中山大學 團隊 PM2.5

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