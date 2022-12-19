長輩狂勸讀護理系 她聽話入學慘了：被家人當免費看護

許多學子們都在認真思考該如何選擇未來想就讀的專業科目，但一名女網友就抱怨「自從進入護理系，就被家人一直叫來叫去」，引來許多網友討論。

這名網友透過Dcard發文表示自己原本想讀設計系，作品集也準備好了，但在最後關頭被家裡一堆長輩勸去學護理，說學設計沒前途，並稱「畢業後有證照在去做自己的事」、「我們沒有規定你之後一定要去醫院上班，只是多一個保障」，之後原PO也聽從長輩建議，讀了護理系。

但原PO形容「這之後才是惡夢的開始」，她表示考上護理系後，家中長輩開始狂跟同事、親友們稱讚她選得好，放棄夢想選擇現實才是最棒的，甚至「不管遇到什麼鳥事都叫原PO解決」，她表示但凡家裡有人受傷就很隨意地開口「護理師！來包紮傷口」、「啊妳不是護理系的？叫妳擦個澡應該可以吧」，被家人呼來喚去讓她直呼快要受不了。

許多網友們聽了也紛紛替她抱不平，直呼「我懂～長輩根本幫你當免費看護喔」、「幫妳QQ，被當成護理僕人了」、「他們不是在為妳的未來著想，也不是讓妳多一份保障，他們是為了讓他們的未來多一份保障，因為有妳這個看護」、「我看過蠻多護理師存夠錢就轉職的 未來也是妳的加油～」。