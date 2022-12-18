碩論被博班學姊「整碗端走」還投國際期刊 網驚曝學界潛規則

「自己的論文自己寫好嗎！」一名女網友在Dcard分享，自己的碩士論文不僅遭博士班學姊抄襲，其作品更遭學姊以「第一作者」（即貢獻度最高者）之名，拿去投稿國際期刊，一切都在收到期刊方詢問授權論文後才曝光，讓她不禁怒批「學術界這麼好混嗎？」

原PO表示，在發現此事後也立刻寫信給該期刊，告知論文在她不知情的情況下被投稿。經期刊方調查比對後，發現所有數據、表格內容、圖文都與原PO碩論一樣，學姊只是修改一些內容、翻譯後投稿，因此便委託律師發函告知對方侵權，要求撤下期刊。

不料，學姊不僅沒有道歉，先是致電原PO律師指事件和自己無關，隨後更以律師函回覆強調有「加強撰寫本人所論述的內容」。原PO怒批，內容幾乎一模一樣，還未經同意就改翻成英文版，讓她傻眼「這不就是是抄襲嗎？」

貼文一出，網友們也看傻，紛紛力挺原PO，「支持開吉，順便跟學校檢舉」、「傻眼…現在偷別人的東西都理直氣壯，教授應該也知道吧…？怎麼還讓那種人投機」、「如果沒掛妳名字，妳是不是就不會發現了...好可怕」、「指導教授也有掛名他不可能不知道，所以指導教授人品才是最重要的」。

更有網友透露，由於畢業門檻是要投期刊，但大部份期刊都會審查好幾個月，基本上絕對來不及在兩年畢業，因此教授會要求碩一生幫忙碩二學長姊做實驗，待碩二學位論文出爐，教授再讓碩一生改一改拿去投稿，一代一代互相幫助，直言「很常發生這樣的事」；也有網友指出，學術界蠻多博士班、教授、博士後研究員這樣，只改論文的英文敘述卻掛第一作者，「以前教授的女兒不是本科系，為了去美國讀書需要發表期刊直接被掛第一作者...連碰實驗、寫內容都沒有」。

不過也有網友質疑，實驗成果其實是實驗室的資產，本來就可以拿來作發表國際期刊使用，也有讓原PO當共同作者，認為「老師並無處理不當」。對此，原PO則回應，實驗室資產當然可以正當引用、繼續延伸研究，但學姊既無還原實驗也沒延伸實驗，看到自己的實驗心血變成別人當第一作者的期刊，她無法接受也認為不合理。