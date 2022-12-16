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教團年度十大教育新聞點評 政壇洗學歷、雙語政策入列

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國教師工會總聯合會今評點2022年度十大教育新聞，「雙語政策」從國教亂到高教獲選頭條。記者許維寧／攝影
全國教師工會總聯合會今評點2022年度十大教育新聞，「雙語政策」從國教亂到高教獲選頭條。記者許維寧／攝影

全國教師工會總聯合會今天召開2022十大教育新聞評論記者會暨新聞評論，「雙語政策」從國教亂到高教獲選今年頭條，全教總呼籲，此一錯誤政策勢必造成學生英語與學科能力「雙貧乏」；十大新聞次位則是政治人物洗學歷風暴，高等教育學位論文連年出現造假爭議，凸顯教育部和高教體系未能徹底檢討改進，進而失去社會信任。

全教總回顧2022年選出十大教育新聞，首選為2030雙語政策。文宣部主任羅德水指出，盡管該計畫已從雙語國家調整為雙語政策，但仍未能終結各教育階段亂象，執政黨推動雙語政策每一步都是在鞏固英語至上的迷思，導致所有學科都退居為次等學科。

羅德水指出，其中最荒謬的作法為不分科目全英語授課，國中國文老師教甄考英文不考中文；連大學中文系教師招聘都要求全英語授課，但知識、思考力和創造力才是培育人才的基礎，英語能力應回歸英語教育改善，在雙語政策的錯誤導向下，恐導致學生英語能力不佳、學科也沒學好的「雙貧乏」困境，將是台灣無法承受的苦果。

今年十大新聞次位則為政治人物洗學歷風暴。羅德水表示，今年論文門幾成貫穿地方選舉的主軸，政治人物洗學歷、混淆學政份際，也是高教論文造假與抄襲事件於10年內第6度入選年度十大教育新聞，連年出現弊案和造假，更凸顯教育部與高教體系未能徹底檢討。

羅德水指出，今年論文風暴中心台大國發所指導教授陳明通，以及鄭文燦、林智堅兩名政治人物無視學術倫理，行徑猶如公然販售學位，身為台灣高教龍頭卻不能以身作則，反而帶頭踐踏學術、不能善盡監督把關，對高等教育只有負面影響。

私校退場條例上路則名列第三。副秘書長張旭政表示，高中和大專校院數量在少子化下已明顯過多，而台灣又非教育輸出國，來台外籍生大部分多是為了打工機會，也延伸出非法工讀等弊端，真正解決方式應是讓辦學無繼的私校退場。退場條例今年終於通過，讓教育部有法源依據，也進而保障師生權益。

入選新聞還包括112年公教退撫新制將上路。理事長侯俊良呼籲，政府推動新制時也須同步處理現有退撫基金財務問題，思考如何讓新舊基金都能永續，而非只是補足新制缺口。

今年考招新制上路，高中職委員會主委張瓊方指出，現在普通高中走得很快，但卻發生高中教師過勞、學生對學習歷程理解不足等狀況；技高則慢半拍，技職教育逐漸邊緣化與普大的分際也愈來愈模糊。加上近年高中亦推動雙聯學制主打三年取得國內外學歷，但學生要兼顧國內、外課程，甚至要使用假日上課，導致學生過勞、學習品質差。

綜觀今年入選十大新聞，還包括特教法修法、新版教師法、教師導護執勤、幼教調整生師比等。全教總表示，將持續監督後續執行情形，以提升整體教育品質。

雙語政策 高教 教育部

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