讀到成大不想念了！只求吃飽穿暖有地方住 他無助：請罵醒我

每個人對於未來的規劃都不同，有些人可以一路順遂達成理想，也有人會在過程中感到迷茫無助。昨（15）日一名男網友在網路上發文，提到自己念到成大後卻不想讀書了，對生活失去熱情也不知道如何改變，因此發文詢問大家意見。

昨日一名男網友在Dcard上以「讀到成大不想念了，請大家罵醒我」為題發文，他坦言自己讀的科系未來發展很好，只要讀到碩士就是年薪百萬的工程師，因此剛進大學很認真，大一還拿了書卷獎。不過，原PO表示大二上學期開始有點疲憊，成績只在中間值，到了大二下學期還翹課，把可能被當的科目都退選，有通過的也只是低空飛過。

原PO提到從那時候就沒有在讀書，連期中考也是裸考，一學期剩不到15學分，「我還是完全不想念書，翹課的時候我也沒去哪裡，我就是在房間打遊戲，打累了就吃飯睡覺，基本上日夜顛倒」。原PO透露這種狀況持續一段時間後，自己也成為以前看不起的人，但因為還是不想念書，於是去找了打工，薪水也只比基本工資高一些而已。

原PO以為體驗到工作的辛苦，或許就會想回去認真念書，結果卻沒有，「因為我這個人物欲不高，我只要能吃飽穿暖有一個地方住就可以了，然後就發現我根本不需要去什麼科技業就能活得不錯，足以維持我的低成本生活，而且我現在開始自己賺錢，我就可以不用受制於父母了，我想念大學就念，如果我不想念了，其實他們也拿我沒辦法」。

原PO提到他也知道賺大錢可以買車買房，有錢能到各地旅遊，工作帶來的成就感也會感到開心。不過，原PO覺得這些對自己而言都不重要，甚至不知道活著的意義是什麼，「如果能選擇，我會想變成沒有意識的浮游生物飄浮在海上，甚至就直接消失也無所謂」。在貼文的最後，原PO認為自己對生活失去熱情，但也不知道如何改變，因此發文詢問大家意見。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這就是為什麼哲學很重要，多數人都想著要賺大錢買車買房，但這真的是你想要的人生嗎？自己的價值只有自己能決定」、「雖然真的很難，但解決根本問題的方法就是找到自己真正想做的事，即使錢少、很閒、別人覺得沒出路都不重要，因為最重要的是，你做的事能讓你找回生活的熱情，然後肯定你自己」、「沒什麼好罵醒的，每個人或多或少都有失去目標的時候，如果能找到自己想做的事並且為之付出，情況會慢慢好起來的」。

也有網友提供建議，「都念到大三了，就先把大學念完吧，念完如果想做你想做的事，你至少還有退路」、「如果你找不到想做的事就先繼續念下去吧，反正閒著也是混日子，以後就算有了其他想做的事再去也不遲，現在就先繼續念，讓自己的選擇可以多一些」、「至少先認真念完，畢業不做本行，嘗試其他道路後還可以回來做，到時候選擇更多」、「建議可以休學1年去Gap year（空檔年），看看世界也體驗生活的樂趣，說不定會比較好」。