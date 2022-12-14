中字輩大學轉私大電資 申請研究所難翻身？網搖頭：校名看很重

大學畢業後，不少人會繼續攻讀研究所。一名網友在Dcard分享，一直以來作為文組生的她，考上中正大學後休學，4個月前決定重考電資科系，評估112年學測能考上的學校，恐落在私立大學，不禁擔憂是否會影響研究所。

原PO回憶道，因為自己高中後半段時間都沒再碰自然科，數學程度也僅限於數乙難度，評估明年學測能考上的學校，大概是私立逢甲、東海或國立後段的電資科系。原PO承認自己仍有校名情節，但另一方面也怕申請研究所的時候，會因為校名不好而被刷掉，因此好奇大學若認真念書，「能夠在研究所翻身嗎？」

對此，多位過來人皆指出「有影響」，尤其以推甄影響最甚，「二類好像會」、「會喔，校名看很重，推甄基本上就校名>趴數/專題>>其他」、「台聯大研究所考試一樣會看書審資料，一樣會用校名篩選人，而且占比蠻重的，不過如果考生考試成績夠高，那可能就比較不怕因為書審被刷掉，運氣好還是有機會進熱門的組」。

不過，還是有人認為加把勁，考上好研究所仍有機會，「逢甲有書卷前途還是一片光明的啦，但能純血當然比較好，研究所比較好推，教授也比較好找，頂尖公司也比較好進」、「大學讀比較差也能推甄上，只是妳在大學必須非常積極地參加各種競賽、拿書卷、做出好專題和累積很多經歷，那樣確實研究所還是能推上」。

對此，部分網友也為原PO提出解方，認為可透過校內輔、轉系，或先轉到資管系未來再轉資工所也較容易，「不考慮校內跨輔（系）轉（系）嗎，學校給的資源有夠多餒」、「轉校內資管，然後碩班考前段資管所或中字資工所，這樣雖然不能大富大貴，但生活品質會比當文組高多了」、「可以考慮轉資管哦！資管蠻多文組轉過來，而且以後轉資工所也比較容易一些」。