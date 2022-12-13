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沒關瓦斯出門怎麼辦？大葉攜手醫界開發偵測器奪金

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學環工系與消防學程的發明成果榮獲高雄發明展二金一銀。圖／大葉提供
大葉大學環工系與消防學程的發明成果榮獲高雄發明展二金一銀。圖／大葉提供

世界發明智慧財產聯盟總會在高雄國際會議中心，舉辦2022第九屆高雄國際發明暨設計展（KIDE），大葉大學導入智慧化技術研發偵測古蹟火災、住家室內瓦斯濃度、指導正式訓練運動的系統和設備，分獲二金一銀，其中偵測古蹟火災系統已取得國內專利，也得到烏克蘭國際發明展金牌。

大葉大學環境工程學系、消防安全學士學位學程師生，由消防安全學士學位學程副教授周中祺帶著環工系博士生魏郁潔、陳義麟、碩士生黃曉菁、消防學程大四生鍾承恩、張承堯，開發「文化資產防災多元偵測預警決策樹管理系統」。

今天周中祺表示，這項結合智慧監測、影像辨識與物聯網技術，當系統偵測到發生災害立即通知古蹟管理人，並啟動救災相關措施，即時救災降低損失，彌補古蹟管理人力不足的現況，也可應用在一般家庭。

環工系教授陳宜清指導博士生蕭于庭、蘇威印與員榮醫療體系副院長涂川洲，合作開發「多功能防災穿戴型自動偵測器」、「多功能運動訓練器」；涂川洲表示，這兩項創新發明可應用在醫療場域和住家，多功能防災穿戴型自動偵測器經由透裝置連結手機，長者在失智症前期可能走失或忘記關火，偵測器可偵測瓦斯濃度，也會自動記錄長者出門和回來的時間，讓家人安心。

「多功能運動訓練器」考量到疫情期間，民眾減少出門運動可能肌少症上身，涂川洲指出，訓練器除了指導正確運動方式也結合GPS定位，萬一使用者發生跌倒等狀況，訓練器會發出通知給家屬。

環工系博士生蕭于庭說，剛開始她的發明以社區銀髮族為主，但她觀察到還有很多不同情況的長者需要協助，因此與員榮醫院合作，進一步了解長者各種需求和發明是否適用於些疾病，目前規畫申請多功能防災穿戴型自動偵測器、多功能運動訓練器的專利。

古蹟 大葉大學 專利

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