這門通識課好酷 陽明交大開「台女哲學」課引網友熱議

有網友在Dcard發文，指他發現國立陽明交通大學竟有一堂通識課，名為「（扌）台女哲學」，主要講述基本素養批判思考與核心通識哲學與心靈，消息曝光後引發網友熱議。

該名網友發文分享他的發現，指國立陽明交通大學111學年度第2學期的「人機智能與哲學跨域學程」，居然開設一堂培養批判思考、哲學與心靈的核心通識課程「（扌）台女哲學」，教授甚至還是女生，讓他相當驚訝。

其他網友調查也發現，該課程名稱實際上是「（打）台女哲學」，開設課程老師名為林映彤，是陽明交大心智哲學研究所的副教授，專長包括心智哲學、意識研究、神經倫理學等共9項。

不少網友紛紛留言「直接笑到飆淚」、「想看課程大綱」、「我可以當示範教材」、「女的也應該學啊，不然其實不少人真的是台女但不自知」。