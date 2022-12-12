高教體系連9年得冠 藝術與設計國際競賽、亞大第一

教育部今年度「鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽」日前頒獎，亞洲大學學生五十一人次、十四件作品得獎，獲獎金六十二點五萬元，為全國高教體系第一名。亞大校長蔡進發昨天說，學校鼓勵學生參加國際競賽，已連續九年獲得高教體系第一名，且登上國際設計名校排名。

亞大視覺傳達設計學系講座教授林磐聳說，教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽，得獎學生可獲得教育部獎勵金。

像是有設計界奧斯卡獎之稱的德國ｉＦ、紅點設計獎、日本G-Mark、紐約ＡＤＣ及美國ＩＤＥＡ等國際大獎，台灣學生都是得獎常客。

亞大今年有十四件作品獲得多項國際大獎，包括「羽茶有約」作品以二十四節氣為主軸，發展出二十四款茶包，將各節氣適合飲用的台灣茶葉歸納包裝，並結合季節性的台灣候鳥作為視覺圖樣，品茶時也能認識台灣候鳥小過客，獲得紐約ＡＤＣ金獎。

另如「手語翻譯ＡＰＰ」和「無電離心機」以永續發展，解決社會問題的創意設計，獲德國ｉＦ設計新秀獎，以及另外十一件作品獲得德國紅點設計獎。

蔡進發說，創意設計學院學生，九年來積極投入國際創意設計競賽，獲得教育部指定的國際獎有一五一件，不但繳出亮麗成績單，且登上國際設計名校排行，除了在國際舞台發光發亮外，對學生的職場競爭能力，有很大助益。