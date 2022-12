波蘭教育科學部政次訪台 邀請台灣參與哥白尼計畫

波蘭教育科學部托馬斯‧雷姆科夫斯基(Dr. Tomasz Rzymkowski)政務次長受教育部邀請,自今年12月8日至11日率團訪台,進行高等教育及科技研究合作交流。此行訪團參訪台灣大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、台北科技大學,以及台北醫學大學等高等教育機構,有望深化台波蘭在各學術及科技領域的合作,席間也邀請台灣參與哥白尼計畫。

教育部指出,本次訪團成員中,波蘭教育科學部高爾斯基(Dr. Grzegorz Kazimierz Górski)首席顧問,在波蘭長期擔任律師、大學教授及重要政府官員,也曾任波蘭總理科技顧問,此行陪同訪台,向台灣各界介紹國家哥白尼計畫及學院(National Copernican Program and Copernican Academy)。

哥白尼計畫及學院世計畫係波蘭總統杜達(Andrzej Duda, President of the Republic of Poland)在今年6月由簽署哥白尼學院法令,計畫將資助相關領域科學研究,授予哥白尼獎學金及獎助金、支持推動哥白尼學派、頒發哥白尼獎章、並任命哥白尼學院大使。

高爾斯基表示,希望邀請台灣參與此項計畫,奠定兩國學研合作根基,建立永續夥伴合作關係。

教育部也安排訪團參訪成功大學,共同規畫產學、生醫、半導體、太空科學、前沿量子等重點領域合作,並瞭解成大於沙崙綠能科學城及老人醫院等國家政策的積極角色與產官學鏈結。成功大學校長蘇慧貞曾獲2017年哈佛大學公共衛生學院實踐領導典範獎及Nature期刊東亞科學明星,已獲哥白尼學院邀請擔任醫學委員會委員。

訪團也拜會台北科技大校長王錫福,並參觀該校前瞻技術總部,包含各研究中心,包含義隆電子研發中心、半導體研究中心、國家航太研究中心,以及美國麻省理工與柏克萊大學分駐該校的研究中心;也造訪台北醫學大學,該校剛啟用的台北癌症中心,專責發展癌症轉譯醫學,透過運用豐富的臨床資源,結合基礎與臨床研究優勢,以癌症治療、神經科學、胸腔醫學以及人工智慧輔助醫療等面向,推動創新轉譯研究。

教育部表示,國立大學依據「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」設立半導體學院,培育高階科技人才,進一步強化產業競爭力,今年9月台波蘭雙方簽署合作備忘錄後,也建立半導體產業台波工作小組,未來並將提供半導體學程獎學金,以及補助半導體工程師來台研習計畫,深化台波蘭的人才培育及技術合作。