「台灣巨木地圖」首亮相 5年找到941棵數量全球罕見

費時5年調查的台灣巨木地圖，今天在成功大學發表「找樹的人-巨木地圖計畫」首度亮相，目前找到的資料顯示，樹高逾65公尺的巨木共941棵，分布在中央山脈、雪山、阿里山等，以單一區域而言，台灣巨木數量在全球名列前茅。

成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁與成大校友、農委會林試所助理研究員徐嘉君博士共同策畫，5年來持續探索台灣山林，透過能夠在短時間內得知大面積空間的資訊的空載光達（Airborne Laser Scanning）找到941棵巨木；今天在成大成功校區測量及空間資訊學系舉辦成果發表會，介紹尋找巨木與測量樹高的原理，吸引近百名大小朋友報名參加。

徐嘉君分享到巨木現地攀樹測量樹高，帶回的第一手巨木影片與相片資料。徐嘉君說，今年在永豐餘消費品實業的贊助下也有不錯的成績，去年找到300多棵巨木，找樹對她而言，仍是有趣又充滿挑戰的旅程。

徐嘉君提到，今年本來以為大鬼湖本野山區的兩棵樹，很可能打破桃山神木79.1公尺的樹高紀錄，但因為路途來回要10天，猶豫之餘請教授透過光達觀測，後來發現是兩棵樹疊加在一起，在出發前夕決定要重新尋找其他目標，每次的發現也都是驚喜，然後透過空載光達能讓工作的過程更加順利。

王驥魁表示，台灣巨木生長區域得天獨厚，有9.5億棵樹，其中超過65公尺高以上的巨木有941棵，5年前與林業試驗所的研究夥伴組成「找樹的人」團隊，利用空載光達技術搜尋全台灣樹高65公尺以上的巨木，但因台灣的地形陡峭，簡單的樹高模型誤差極大，實務上很難應用於原始森林的巨木探測。

2018年以來團隊利用光達點雲原始資料，加以處理成為多方位的樹形垂直剖面圖像檔，並借助網路群眾的能力，合力判釋全島65公尺以上巨木，經過4年來的努力，終於在全台灣定位出941株樹高超過65公尺以上的巨木之潛在位點。

王驥魁表示，2020年8月團隊利用光達探勘資料，經過4次的實地勘察，找到位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，為首次研究團隊所發現樹高接近80公尺的巨木，同時也是目前實體測量台灣最高的樹，為此，研究團隊遠赴桃山神木為巨木進行地面光達影像測量，攜帶重達30公斤昂貴的地面光達，經歷5天的來回跋涉，帶回珍貴的桃山神木點雲影像，盼能進一步促進國內有關巨木科學的研究。

經過這幾年的努力發現不少巨木，於是與智紳數位文化事業有限公司張智傑技術總監合作，透過科技的輔助，首度在今天的成果發表會上發表「巨木地圖」，平台上可以看見巨木的分佈，盼能結合科學專業與群眾的力量，共同揭曉台灣巨木的存在，啟發國人的保育意識，歡迎有興趣的朋友也可以加入「找樹的人」粉絲專頁。