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過來人提醒「研究所不要亂讀」！ 曝跟錯教授萬劫不復

聯合新聞網／ 綜合報導
名過來人點出台灣研究所制度的缺失，建議不要亂讀研究所，並強調「不幸跟到爛的指導教授真的是萬劫不復」。示意圖/Ingimage
名過來人點出台灣研究所制度的缺失，建議不要亂讀研究所，並強調「不幸跟到爛的指導教授真的是萬劫不復」。示意圖/Ingimage

大學畢業後，有些人會選擇繼續攻讀研究所，一名過來人點出台灣研究所制度的缺失，建議不要亂讀研究所，並強調「不幸跟到爛的指導教授真的是萬劫不復」。

網友在《Dcard》以「研究所真的不要亂讀，給大家的忠心建議」為題發文，表示台灣的研究所制度相當不平衡，指導教授的權力太大，「能不能畢業99％都掌握在指導教授身上」，原PO指出，就讀期間要更換指導教授也需要原指導教授同意，對方不肯換只能退學重考，而研究所若是讀到一半放棄，沒有畢業等於是一片空白，「之後找工作，研究所肄業的學歷寫上去，只會讓雇主扣分而已」。

原PO認為，研究所有很多好的指導教授，但是爛的教授也一堆，「跟到爛的指導教授，真的會浪費你的時間，本來可以兩年畢業，卻要變三年或是四年才能畢業，甚至還不一定能畢業」，他建議要讀之前一定要先做好準備。

貼文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言「進研究所最重要的大概就是要跟對教授」、「看來很多人都低估了跟到爛指導教授的嚴重性」、「不是每個大學生都知道真正研究所教授的權力有多大」、「遇到垃圾教授路過…第四年中」、「應該是『百分百』都掌握在你指導教授身上」、「當你千辛萬苦好不容易考上了，發現是個屎缺，真的會很慘」、「真的是這樣，不知道的人人生就在這邊跌一跤」、「理工科很需要跟對教授，文科就要看自己對學術的熱忱」。

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