東海大學EMBA創新課程 打造Buffet式教學模組

東海大學管理學院高階經營管理專班（EMBA）推出旗艦級精準教學課程，該校EMBA主任許恩得表示，東海EMBA將以史丹佛式的專案學習模式，全面變革、跨域創新，翻轉傳統EMBA的課程模式，設計出可以滿足學習的Buffet式教學模組，開設模塊、微學分、專案學習的精準教學。

東海大學為台灣中部第一所成立EMBA的學校，校長張國恩表示，東海EMBA匯聚各產業菁英，是跨業合作與拓展人脈的最佳場域。今年EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整(capstone)，開創以學生為中心的創新教學方法。

張國恩說，如同到吃到飽餐廳的自助餐概念，食物區就是模塊，食物就是老師們開設的各種微學分。未來教師不再遵循傳統的開課模式，而是設計Buffet式的教學模組，讓學生們自由選擇。