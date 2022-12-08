東海大學EMBA創新課程 打造Buffet式教學模組
東海大學管理學院高階經營管理專班（EMBA）推出旗艦級精準教學課程，該校EMBA主任許恩得表示，東海EMBA將以史丹佛式的專案學習模式，全面變革、跨域創新，翻轉傳統EMBA的課程模式，設計出可以滿足學習的Buffet式教學模組，開設模塊、微學分、專案學習的精準教學。
東海大學為台灣中部第一所成立EMBA的學校，校長張國恩表示，東海EMBA匯聚各產業菁英，是跨業合作與拓展人脈的最佳場域。今年EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整(capstone)，開創以學生為中心的創新教學方法。
張國恩說，如同到吃到飽餐廳的自助餐概念，食物區就是模塊，食物就是老師們開設的各種微學分。未來教師不再遵循傳統的開課模式，而是設計Buffet式的教學模組，讓學生們自由選擇。
東海大學管理學院院長李書行說，精準教學課程最具亮點的是導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練輔導模式」，再融入東海特有博雅人文特色，推出開創性的精準教學模組化課程。透過「個案的學習」，學生能學到快速的掌握重點分析及解決問題，而「專案學習法」則強調群體學習，能共同面及解決重大議題。李書行強調，Buffet式的教學模組，是最能靈活因應科技時代的管理技法。
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