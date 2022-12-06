運用3D列印客製化人體器官零件 國際競賽大葉獲3金1銀

台灣高齡化，需要先進醫療技術保養身體，大葉大學醫學工程學系、電機工程學系的師生團隊運用3D列印技術，客製化人體工學的醫療器材，發明治療牙根、脊椎等醫材，抗菌效果好又符合人體工學，榮獲2022第十三屆IIIC國際創新發明競賽3金1銀，成績亮麗。

中華創新發明學會和俄羅斯阿基米德國際發明協會，主辦2022第十三屆IIIC國際創新發明競賽，以環境與健康為徵件主題，吸引全球11國、446件作品參加，競爭激烈。

醫工系教授賴峯民指導碩士生紀昕佑、大四生施博鈞、大三生巫佩軒、李瑞恆、大二生林昱沛，研發「3D列印多孔性人工牙根設計製造與檢測」。兼任大葉大學研發長的醫工系教授賴峯民今天表示，3D列印多孔性人工牙根設計製造與檢測與彰化縣長欣生技董事長的牙醫師楊曜聰合作，結合實務經驗，透過3D列印客製化與多孔性設計及運用鍍膜技術提升抗菌效果，讓牙根與牙齦的融合度更高，榮獲金牌。

醫工系教授賴峯民教又授指導紀昕佑、施博鈞、巫佩軒和大三生王又怡、楊馥瑄研發的「開發雙向可變形脊椎融合器及測試與分析」。醫療器材設計與材料碩士學位學程學生紀昕佑說，較嚴重脊椎問題的病患必須開刀時，需植入脊椎融合器取代椎間盤，傳統手術有時需要多次開刀，他們師生團隊和秀傳醫院醫師胡名賢合作研發脊椎融合器，機構設計有擴展性，材料也具備生物相容性，更符合人體工學，只要使用微創手術就能更換，很高興這項技術得到金牌。

電機系主任黃俊杰、助理教授卓昀劭，帶著大葉大四生江昆駿和雲科大博士生王叡馭，針對牙醫口腔鏡的鏡面易起霧不易看清楚病人口腔狀況的問題，利用鍍膜技術製作疏水薄膜，研發「高穿透疏水膜應用於牙醫口腔鏡」，當水落到鏡片上時會有荷葉效應凝結成水珠，不易遮蔽視鏡，可讓牙醫師保持視線清晰，還能用在車輛後視鏡，得到金牌。