快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

國立社科轉私立電資值得嗎？ 網勸趕快跑：台大來也輸

聯合新聞網／ 綜合報導
三峽台北大學有一名社工系學生，因考量到未來薪水太低，決定轉換跑道到電資系所。圖／台北大學提供
三峽台北大學有一名社工系學生，因考量到未來薪水太低，決定轉換跑道到電資系所。圖／台北大學提供

近日有一位老師在網上詢問，若學生想從國立大學的社工系轉到私立大學的電資相關系所，是否真的會比較好。文章一曝光，大批網友湧進留言區表示，「肯定是電資贏啊」，更有網友建議，若想轉換跑道也可以等到研究所再說。

一名老師在PTT發文詢問，他有名學生原本念台北大學社工系，後來覺得社工畢業後薪水太低，正在考慮要轉學或重考，但預計只能考上淡江大學等私立學校的電資系所，他不禁問說「說真的，私立電資會比國立社科好嗎？」

多數網友皆認為暫且不論其他因素，只看薪水絕對是電資系所勝出，「只問薪水，那就是屌打」、「私校不要名聲太差，電資絕對贏國立文組」、「自信點，直接比台大社科啦」、「這根本無腦選，不要說社科比理工了，社工就是被壓搾的」、「淡江還不錯吧，至少老牌有一定水準 ，好好唸一定會學到東西」。

還有網友建議，若真想轉換跑道不一定要重考，「研究所轉就好，不用浪費在大學」、「重考或轉學的成本高，去輔或雙北大電資通比較好，同樣的環境比較習慣，學費還跟私立差一大截」、「不然就修北大資工的課，研究所再洗好一點的，重考浪費太多時間，而且跨考資工所無法兩年的機率很高」。

也有部分人認為不能單用薪水衡量好壞，「社工從來就不是以薪水為考量的科系吧」、「如果是薪水應該是好，其他？」、「但老實說只有薪水贏，生活品質不好說」、「用錢選生活的人層次好低」。

社工 薪水 台北大學 PTT

延伸閱讀

文組出國讀碩沒「錢」途？ 網喊是外商、教職跳板：2領域吃香

動物們躍紙上！國小生超齡雙語筆記「圖文並茂」 逾千人讚：前途無量

研究所放榜！備取生私訊「能趕快放棄嗎？」 眾人見對話氣炸

文組畢業生怨起薪太低 網推2類工作可衝高薪

相關新聞

全國智慧製造大數據分析競賽 高科大團隊獨得大獎50萬

2022全國智慧製造大數據分析競賽導入業界出題，並以企業真實資料為基礎，盼藉由競賽提升學界大數據分析能量，總獎金更高達3...

成大新校長將上任 第一件事為新生增心輔老師

國立成功大學剛遴選出的新任校長、也是歷來最年輕的校長沈孟儒，今天開記者會說明未來治校理念，表示上任後第一件要做的事情就是...

國立社科轉私立電資值得嗎？ 網勸趕快跑：台大來也輸

近日有一位老師在網上詢問，若學生想從國立大學的社工系轉到私立大學的電資相關系所，是否真的會比較好。文章一曝光，大批網友湧進留言區表示，「肯定是電資贏啊」，更有網友建議，若想轉換跑道也可以等到研究所再說。

台南大學研發AI科技教材獲國際大獎 多國想引入

台灣之光！AI科技教育向下紮根相當重要，但放眼全球，合適的教材卻不多，國立台南大學資工系教授李健興與團隊，花費15年時間...

校園新鮮事／靜宜推動FIT 讓國際生深度逛台灣

在台國際生有近10萬人，靜宜大學觀光系教授吳政和與志同道合好友成立「國際生遊台灣」網路社群，提供國際生深度體驗的旅遊行程...

台大盃簡報大賽「舌麼意思 X 你的意思」 完美演繹圓滿落幕！

第十屆台大盃簡報大賽「舌麼意思」決賽今天（12/4）於國立臺灣大學圓滿畫下句點。今年有來自全國多所大專院校以及高中生的熱烈響應，最終有 12 位優秀選手晉級決賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。