國立社科轉私立電資值得嗎？ 網勸趕快跑：台大來也輸

近日有一位老師在網上詢問，若學生想從國立大學的社工系轉到私立大學的電資相關系所，是否真的會比較好。文章一曝光，大批網友湧進留言區表示，「肯定是電資贏啊」，更有網友建議，若想轉換跑道也可以等到研究所再說。

一名老師在PTT發文詢問，他有名學生原本念台北大學社工系，後來覺得社工畢業後薪水太低，正在考慮要轉學或重考，但預計只能考上淡江大學等私立學校的電資系所，他不禁問說「說真的，私立電資會比國立社科好嗎？」

多數網友皆認為暫且不論其他因素，只看薪水絕對是電資系所勝出，「只問薪水，那就是屌打」、「私校不要名聲太差，電資絕對贏國立文組」、「自信點，直接比台大社科啦」、「這根本無腦選，不要說社科比理工了，社工就是被壓搾的」、「淡江還不錯吧，至少老牌有一定水準 ，好好唸一定會學到東西」。

還有網友建議，若真想轉換跑道不一定要重考，「研究所轉就好，不用浪費在大學」、「重考或轉學的成本高，去輔或雙北大電資通比較好，同樣的環境比較習慣，學費還跟私立差一大截」、「不然就修北大資工的課，研究所再洗好一點的，重考浪費太多時間，而且跨考資工所無法兩年的機率很高」。

也有部分人認為不能單用薪水衡量好壞，「社工從來就不是以薪水為考量的科系吧」、「如果是薪水應該是好，其他？」、「但老實說只有薪水贏，生活品質不好說」、「用錢選生活的人層次好低」。