台大盃簡報大賽「舌麼意思 X 你的意思」 完美演繹圓滿落幕！
第十屆台大盃簡報大賽「舌麼意思」決賽今天（12/4）於國立臺灣大學圓滿畫下句點。今年有來自全國多所大專院校以及高中生的熱烈響應，最終有 12 位優秀選手晉級決賽。選手除了台大學生，更有來自台灣師範大學、銘傳大學、世新大學等校的同學們，是台大盃歷年來決賽選手最多學校的一屆。
本次大賽評審包含，百萬暢銷作家蔣雅淇、台灣奧美集團董事總經理謝馨慧、聯合線上總經理官振萱，知名簡報教練王永福和謝文憲，以及大賽創辦人葉丙成教授。六位評審針對選手們的簡報，提供專業且獨到的回饋與建議，也給予所有決賽選手的簡報高度的讚賞。
本次簡報大賽主題「舌麼意思」，邀請選手們定義議題的價值，並且透過表達，讓議題發揮更多可能性以及帶來正向影響。今年從九月中開始，主辦單位藉由粉專進行線上議題票選，選出四大議題：「美感教育」、「家庭之道」、「社群隱憂」、「戀愛學問」，為感官、原生家庭、虛擬身分以及親密關係開啟一場精采的思辨。決賽上，12位選手說出自己深刻的故事，展現遊刃有餘且精實的準備效果，整場競賽也因兩位主持人幽默風取，以及專業兼具的串場能力，讓線上線下的觀眾們有了一個難忘的簡報盛宴。
本次比賽的最終三位金獎得主，分別是就讀國立臺灣大學圖資所的張韻琦、國立師範大學特教系的李竑璋，以及國立師範大學地理所的董玟慧獲選。張韻琦以「絕•對•更•好」的口訣，加上生動活潑的方式，告訴大家失戀並不可怕，可怕的是失去了自己。李竑璋則說明每個家庭以及每個世代都會遇到的碎碎念難題，提出「三大劑」幫助大家走出這個困境。董玟慧，號稱「情勒王」，以親身經歷告知就算以情人之名，依然要注意「停看聽」的重要性。
第十屆台大盃簡報大賽「舌麼意思」活動，經過四個多月的籌備，在聯合新聞網（udn.com）、StudioA 晶實科技、StraightA 等企業夥伴單位的贊助和協力，今天也順利畫下完美句點。相信，明年籌備團隊將會持續帶來精彩的競賽內容，更多活動資訊請鎖定台大盃簡報大賽粉絲專頁：https://www.facebook.com/longstoryshortcontest。
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