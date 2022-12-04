歧視外籍生爭議不斷 大學無「法」管

近年來大學廣納外籍生，隨著外籍生愈來愈多，社群平台時不時也可見台生和外籍生因生活習慣、文化不同的摩擦，甚至可見學生稱非裔學生為Nigger（黑鬼），或稱外籍生是「猴子」等族群歧視言論，但因言論多是一時間用詞不當，不符合霸凌定義，即便外籍生覺得反感，也難進入處置、輔導等程序。

為了解決少子化困境，各大專院校紛紛向國際學生招手、開拓生源。據教育部統計，一一○年我國境外生數達九點二萬人，但歧視爭議卻也隨之而來。

日前一所南部大學舉辦校慶，不料事後該校校隊發出公告，指參賽學生對外籍生說出傷人言論，已觸犯種族歧視紅線，該言論也造成外籍生身心壓力和創傷，甚至因此差點放棄該項運動。事發後校隊也發文不允許歧視行為，若再發生將逐出校隊並永久禁賽，也不容許任何對社員、隊員的種族歧視和仇恨言論。

該校則回應，學校得知後已請學務處和國際處加以了解並保持關心，教練也告誡學生，絕對不容許歧視行為，提醒學生留意自身言行。

一名政大教授表示，根據學校制度，因霸凌有其定義，又言論歧視多數案例中都是當事人一兩句話不恰當，難符合以言論、文字「持續性」貶抑他人的狀況，外籍生感到不舒服也只能循申訴管道，由學校找雙方溝通、再教育或記過，難進入處置、輔導等階段。

香港城市大學教授何志浩表示，歧視常以隱微的方式表述，如形容某族裔的學生身上有怪味、某個族裔學生程度很差，甚至以戲謔方式模仿口音；也由於台灣非多民族社會，部分觀念、詞彙帶有歧視意味不易自覺，如嫌惡東南亞移工在車站群聚，卻對白人群聚抱持相反態度；認為說英文、西裝筆挺是國際化，但信回教、不吃豬肉則否，都已踩歧視紅線。

何志浩認為，歧視永遠不可避免，但如美國在部分求職簡歷、租屋資訊上要求不得放照片，都是在各方面避免歧視，或是設有法律的底線，由法源保護多族群社會。