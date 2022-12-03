招境外生重數字績效 大學也見歧視軟性認識沒顧到

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近年境外生愈來愈多，但有大學指出，政府鼓勵國際化卻只看重績效指標，但人文角度則沒有顧及。示意圖，非當事人。報系資料照。
近年境外生愈來愈多，但有大學指出，政府鼓勵國際化卻只看重績效指標，但人文角度則沒有顧及。示意圖，非當事人。報系資料照。

國內大學近年境外生愈著愈多，加上新南向國家正值人口紅利期，越南學生數110學年躍升為我國境外生第一大生源國。但有大學指出，政府鼓勵國際化卻只看重績效指標，但人文角度則沒有顧及，學生實則不懂得和外籍學生的應對進退，才容易在言論上失當。

政府力促新南向政策，近年不少大學周邊出現印度、巴基斯坦等面孔。陽明交大副學務長陳延昇談到，校內不少印度學生數理能力優異、外語能力亦強，來台後和本土學生產生競爭氛圍，也會產生強強尊重的心理；但部分學校招南向國家學生多只為了續命，不在乎學生能力和來台後的照顧，「學校若不認為外籍生是一份子，本土學生也很難尊重他們。」

陳延昇談到，美國的大學多會設有歧視言論等檢舉機制，也設有相關法規處理。他認為，以台灣而言歧視較不會發生於非裔學生身上，在於非裔多有影視、體育文化的印象支撐，反而是東南亞裔較易成為歧視對象。台灣近年致力招募境外生，其文化、觀念也確實和台生不一樣，台灣要邁向國際化，觀念、言論甚至輔助機制還需慢慢修正。

一名大學高層則指出，台灣在招募境外生之餘其實沒有教導學生如何應對外籍生，鼓勵國際化只看量性指標，「搞出一堆數字，但真正的質性、人文相處則沒有考慮到。」

清華大學全球長嚴大任則表示，國際化並不等於「英語化」，國際化應具備文化兼容、欣賞不同族群的能力，再者是以知己知彼為前提提升競爭力。清大近年辦理Newbie計畫，媒合台生與外籍學生，於文化、課業等層面交流。

台灣不若英法等國因殖民歷史使然、族群多元。嚴大任談到，台灣族群認識進程較晚起步，近年因應少子化移民政策才逐漸放寬，以致於台灣不太能認識到言論歧視的嚴重性，但相信可循序漸進了解、進步。

印度 外籍生

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