成大教授分享 用演算法找到台灣最高、東亞最高的巨樹

台灣超過65公尺高以上的巨木有941棵，其中位於雪霸公園山谷的台灣杉巨木「桃山神木」，樹高79.1公尺，是目前實體測量台灣最高的樹，巨木如何測量？國立成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁與成大校友、農委會林試所助理研究員徐嘉君博士共同策畫「找樹的人─巨木地圖計畫」，5年來持續探索台灣山林，將於12月10日在成大成功校區舉辦成果發表會，介紹尋找巨木與測樹高的原理，歡迎對全國巨木有興趣的朋友報名參加。報名網址：https://reurl.cc/OEMYar 。

王驥魁表示，全世界適合巨木生長的氣候區域僅佔陸域 2.1%，但多數區域因砍伐與氣候變遷逐漸消失，國際期刊與雜誌均警告巨木將在未來數十年內絕跡。台灣巨木生長區域得天獨厚，因交通難以到達導致伐採不易，至今仍保有大面積的巨木森林，為世界上的巨木寶島。

然而， 巨木測量樹高是生態調查人員難以克服的障礙，是由於地面上難以觀測到巨木樹頂，且台灣約有9.5億棵樹（林務局資料），調查人員無法每株測量樹高，「找樹的人─巨木地圖計畫」利用全台灣的空載光達資料，以獨特的巨木尋找演算法，配合專業人員辨識全台灣巨木的位置，耗時5年的時間，總共尋找到941株樹高高於65公尺的巨木位於中央山脈深處，並以地面光達掃瞄儀紀錄下桃山神木與棲蘭三姐妹神木的光達影像。

「找樹的人─巨木地圖計畫」目標為繪製第一幅全國的巨木分布地圖（樹高大於65公尺），並展示於公開平台上供國人檢視，以利於未來科學研究與生態旅遊的推廣，於 12月10日將在成大測量及空間資訊學系舉行成果發表會，同時舉辦「親子攀樹活動」與「光達測樹體驗營」，邀請到林業試驗所徐嘉君博士與專業攀樹師資，帶領民眾體驗休閒攀樹活動，並推廣樹冠層生態觀察研究；王驥魁教授也將以生動解說與實作體驗的方式，介紹尋找巨木與測量樹高的原理。

另外，徐嘉君博士親赴巨木現地攀樹測量樹高，帶回一手絕美的巨木影片與相片資料，將於 12 月10日公開給參與成果發表會的朋友們，會中亦邀請謝有忠博士介紹巨木生長的地質條件，與張智傑技術總監發表巨木地圖 app。