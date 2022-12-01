快訊

蝦皮購物大當機 官方道歉：系統異常正全力修復

電商震撼彈！「熊媽媽買菜網」收攤 東森購物證實營業至12月8日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考研究所成績吊車尾 他靠極高分口試「逆轉變正取」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己靠著口試從吊車尾「極限逆轉」變正取，引起網友議論。 圖源：ingimage
一名網友分享自己靠著口試從吊車尾「極限逆轉」變正取，引起網友議論。 圖源：ingimage

一名網友分享自己考研究所時的第一階段面試時成績不好，但是卻在最後的「口試」階段大幅度逆轉，讓他從幾乎不可能錄取的名次拉回到「正取」，許多網友紛紛道賀，並表示「太強啦！」。

一名網友在Dcard研究所版分享，自己考研究所時，第一階段的書面資料審查成績表現不太理想，僅有82.67分，但他仍努力不懈準備第二階段的口試。

口試時，就連教授也直言原PO的排名並不太理想，沒想到在面試過後，成績單寄回來的面試成績竟是「99分」的超高分數，讓他大吃一驚，總成績90分一舉從吊車尾拉回正取第二名，原PO相當感謝教授，也呼籲大家不要放棄希望，持續努力還是「非常有可能在面試翻盤」。

許多網友留言表示「厲害，能分享一下有什麼秘訣嗎？」、「好扯！！也證明你有實力啦，恭喜」、「恭喜呀！！！99分太強啦」、「欸這有猛喔」、「面試真的能逆轉！」，但也有網友吐槽「就是要保你進去的做法」。

也有網友留言分享類似經驗，表示「我也是被面試救起來了，全靠我的唬爛之術」、「我也是書審比最低錄取多0.5分，最後面試完也壓線正取了～但面試成績只有七十幾而已」、「我之前也是這樣XD，我一階甚至分數只有七十幾，在校%數40%，靠面試扭轉，二階95分從中字輩洗到頭上這間~不擅長考試的各位真的不要氣餒，把握自己能做好的每一件事，一定會有好的結果~」、「書審60分，面試95分，吊車尾上榜，面試真的能逆轉！」。

Dcard 面試 研究所

延伸閱讀

研究所放榜！備取生私訊「能趕快放棄嗎？」 眾人見對話氣炸

她抱怨被主管討厭 網分析1原因讓人覺得「不受控」

文組畢業生怨起薪太低 網推2類工作可衝高薪

進500大知名夢幻外商卻「待不下去」 他想離職引網2派論戰

相關新聞

全國智慧製造大數據分析競賽 高科大團隊獨得大獎50萬

2022全國智慧製造大數據分析競賽導入業界出題，並以企業真實資料為基礎，盼藉由競賽提升學界大數據分析能量，總獎金更高達3...

考研究所成績吊車尾 他靠極高分口試「逆轉變正取」

一名網友分享自己考研究所時的第一階段面試時成績不好，但是卻在最後的「口試」階段大幅度逆轉，讓他從幾乎不可能錄取的名次拉回到「正取」，許多網友紛紛道賀，並表示「太強啦！」。

中山大學首開具學分水中救生課程 8生獲國家級救生員證

中山大學110年首開全國唯一具學分的水中救生課程，校方表示，本期課程經過54小時的集訓，共8人通過教育部體育署救生員檢定...

研究所放榜！備取生私訊「能趕快放棄嗎？」 眾人見對話氣炸

近期各校研究所推甄陸續放榜，有人很開心上了理想志願，也有人處於備取的困境。昨（29）日一名女網友在網路上發文，貼出一段對方私訊要她趕快放棄正取資格的對話，而貼文曝光後也掀起討論。

國際學生創意設計賽 「違禁品」摘大獎

「二○二二台灣國際學生創意設計大賽」昨舉行頒獎，本屆約一點六萬件作品參賽，選出七十七件得獎作品，獲獎率百分之零點四。台藝...

國際學生創意設計大賽 台藝大「違禁品」奪年度大獎

全球最大規模國際學生設計競賽「2022台灣國際學生創意設計大賽」（TISDC）今舉行頒獎典禮，本屆共計1萬6749件作品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。