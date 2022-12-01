考研究所成績吊車尾 他靠極高分口試「逆轉變正取」

一名網友分享自己考研究所時的第一階段面試時成績不好，但是卻在最後的「口試」階段大幅度逆轉，讓他從幾乎不可能錄取的名次拉回到「正取」，許多網友紛紛道賀，並表示「太強啦！」。

一名網友在Dcard研究所版分享，自己考研究所時，第一階段的書面資料審查成績表現不太理想，僅有82.67分，但他仍努力不懈準備第二階段的口試。

口試時，就連教授也直言原PO的排名並不太理想，沒想到在面試過後，成績單寄回來的面試成績竟是「99分」的超高分數，讓他大吃一驚，總成績90分一舉從吊車尾拉回正取第二名，原PO相當感謝教授，也呼籲大家不要放棄希望，持續努力還是「非常有可能在面試翻盤」。

許多網友留言表示「厲害，能分享一下有什麼秘訣嗎？」、「好扯！！也證明你有實力啦，恭喜」、「恭喜呀！！！99分太強啦」、「欸這有猛喔」、「面試真的能逆轉！」，但也有網友吐槽「就是要保你進去的做法」。

也有網友留言分享類似經驗，表示「我也是被面試救起來了，全靠我的唬爛之術」、「我也是書審比最低錄取多0.5分，最後面試完也壓線正取了～但面試成績只有七十幾而已」、「我之前也是這樣XD，我一階甚至分數只有七十幾，在校%數40%，靠面試扭轉，二階95分從中字輩洗到頭上這間~不擅長考試的各位真的不要氣餒，把握自己能做好的每一件事，一定會有好的結果~」、「書審60分，面試95分，吊車尾上榜，面試真的能逆轉！」。