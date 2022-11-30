研究所放榜！備取生私訊「能趕快放棄嗎？」 眾人見對話氣炸

近期各校研究所推甄陸續放榜，有人很開心上了理想志願，也有人處於備取的困境。昨（29）日一名女網友在網路上發文，貼出一段對方私訊要她趕快放棄正取資格的對話，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「備取生不要再私訊正取」為題發文，她透露自己已經被六個人私訊了，甚至還有人口氣非常差。從對話紀錄可以看見，對方先詢問原PO是不是考上某研究所的人，並說明自己是備取生，接著卻火力全開表示「我有看到妳上其他間，可以趕快放棄嗎？」

原PO感到非常不滿，坦言可以理解備取生的緊張，或是對於未來不確定性的惶恐，但還是希望彼此可以互相尊重，說話態度也能友善一點。在貼文的最後，原PO不耐煩強調「如果決定，我也會趕快去放棄，拜託不要再催了！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這種水準和口氣真的活該備取」、「什麼叫可以趕快放棄嗎？」、「卡住他，這種人真的有夠討厭」、「傻眼！他有沒有搞清楚現在是誰比較處於弱勢啊」、「口氣好一點的人我隔天就去放棄，口氣不好的人，我肯定讓他等到天荒地老」、「他的禮貌也落榜了」。

也有網友分享自身經驗，「之前有個女生開頭就講一堆理由，我直接已讀，對方看我沒回還傳一個問號，我直接把她封鎖」、「我曾經也是備取生，我等到七月中才備取上，我沒有去密任何一個正取生，這完完全全就是干擾一個陌生人」、「我也被密過，密我的人口氣是好的，我覺得被密還好，重點是態度問題」。