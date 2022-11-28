吳清邁續任東海大學董事長 強調支持勞作與博雅教育

東海大學第35屆董事會決議推選董事吳清邁擔任董事長，教育部已核定通過。吳清邁表示，將與校長張國恩推動行政革新與開源節流，對抗少子化的衝擊，創造東海大學榮耀。

東海大學吳清邁續任董事長，吳清邁是校友，從東海經濟系畢業後即赴美深造，獲哈佛大學經濟學博士學位。期間曾在華盛頓世界銀行（World Bank）實習兩年，又在哈佛大學法學院國際稅務中心教授經濟學3年。1977年學成後，服務於金融界，長達35年。曾任職紐約華爾街摩根銀行（JP Morgan），負責亞太地區經濟分析等業務，1985年擔任副總裁，派駐香港，負責開發中國大陸之業務。1990年返台，服務於中國信託集團、荷商ING集團、澳商麥格理集團，曾擔任台灣區總經理等職務。

吳清邁在1995至2006年間就曾任東海大學董事，1998到2004年間擔任董事長。2002年獲邀出任美國亞洲基督教高等教育聯合董事會董事；2006至2010年榮任聯董會董事長，該會百年來唯一的亞洲籍董事長。

吳清邁的父親是東海大學第二任校長吳德耀，東海初創，制度規章、聯董會對基督教大學理念落實，多是吳德耀校長一一擘劃，尤其注重樹立自由學風，重視學術發展，締造東海獨特而卓越校風，對吳清邁影響頗深。

吳清邁關心高教發展、熱心公益，曾任台灣上櫃科技公司獨立董事、法院指派的公司重整人，參與太平洋盆地經濟理事會、太平洋經濟合作理事會，數個台灣與鄰國雙邊商業合作理事會秘書長等職。

鑑於台灣電力長期不足，建築用電以空調為最大宗，2014年引進國外空調減碳的新科技，分別在台灣及印尼創立「新綠節能公司」。

2019年，吳清邁連任為東海大學第34、35屆董事長，他強調，任內將盡力支持新任的張國恩校長要翻轉教學為學生的自主學習模式；加強東海傳統的博雅教育，勞作教育及提升國際視野；透過縮減專業課程和擴大跨領域通才學習及產學合作空間提升學生就業能力；在重視「大學社會責任」中推動東海邁向有永續特色的「未來大學」。